Eliana Michelazzo si sfoga sui social mostrando l’anello di fidanzamento – foto

Eliana Michelazzo è tornata a sfogarsi, questa volta su Instagram, dove ha mostrato l’anello donatole dal fidanzato fantasma.

Dopo l’intervista con tanto di confessione rilasciata a Live Non è la d’Urso, Eliana Michelazzo ha deciso di raccontarsi anche sui social, parlando di come si sente e mostrando alcune immagini del suo passato, quando convinta dell’esistenza di Simone Coppi (il fidanzato fantasma con il quale ha avuto una storia per 10 anni) sfoggiava felice l’anello da lui ricevuto.

Dopo essersi sfogata ieri per le affermazioni di Dagospia, l’ex manager di Pamela Prati ha mostrato una foto di dieci anni fa, quella con l’anello regalatole dal presunto Simone.

Eliana Michelazzo torna a parlare della sua presunta storia con il fidanzato fantasma Simone Coppi

Nelle ultime ore Eliana Michelazzo sta parlando di se, di come si è sentita mentre era dalla d’Urso e delle voci che, ancora contro di lei, parlando di una storia d’amore con Pamela Perricciolo con la quale si dice avrebbe messo in atto una serie di profili falsi al fine di coinvolgere dei vip per poi ricattarli. Accuse importanti che Eliana ha prontamente smentito, tornando a porre l’accento sulla sua fragilità e di come in questi giorni stia rivivendo tutta la sua storia vedendola con occhi nuovi. Così, la scorsa notte, ha postato una foto per lei importante, quella dell’anello di fidanzamento ricevuto da Coppi. A corredare l’immagine le seguenti parole:

“Per me era una data importante.. mi sentivo legata e invece? Era solo un gioco di sentimento che mi ha devastata.. non lo meritavo ..il sogno di ogni donna? Un uomo accanto che ti ama.. Che stupida Dio mio”

Parole cariche di sofferenza che, però, a detta di molti sarebbero solo finzione. Sono sempre di più, infatti, le persone convinte che il sito Dagospia abbia ragione e che in realtà la Michelazzo sia d’accordo con la Perricicolo con la quale avrebbe anche una relazione sentimentale ormai da diversi anni. Una verità che Eliana ha smentito più volte ma che dopo le tante bugie sembra non essere presa in considerazione da chi preferisce credere a Dagospia, essendo anche il sito che ha dato il via alle indagini sul grande bluff del matrimonio tra la Prati e Mark Caltagirone.

Intanto, sempre nella giornata di ieri, la Michelazzo ha scritto un lungo post nel quale ha cercato di spiegare a mente lucida quanto accaduto in questi anni e come ha fatto a rendersi conto dell’amara verità:

“Eccomi qui, ieri sera a Live Non è la d’Urso in attesa di entrare in quello studio per raccontare la mia VERITA’ davanti a milioni di persone. Una verità che giustamente dall’esterno sembra una follia, una follia che per dieci lunghi anni è stata la mia realtà quotidiana. Minuto dopo minuto realizzo tutto ciò che mi è successo in questi anni, anni persi rincorrendo un amore… un amore fantasma che però mi dava emozioni, mi faceva sentire importante e mi teneva sempre più legata a lui. Gli raccontavo le cose più belle e delicate… ma lui sempre pronto a rimproverarmi… mi annullava totalmente. Nel 2009 uscita dal programma Uomini e donne (in cui sono stata corteggiatrice per molti mesi) ero raggiante, allegra, avevo voglia di fare… ma mi sono subito resa conto che nel nostro mondo c’è molta gente che sta con te solo per convenienza. Uomini che ti usano e ti gettano, insomma tutto troppo finto e allora mi sono affidata ad una persona che col tempo era diventata una sorella, un’amica, una spalla su cui piangere e mi fidavo ciecamente.. mi riempiva di racconti, favole e io stupida li ad ascoltare. Ho cambiato numero, ho annullato il mio mondo, la mia famiglia.. tutto questo per cosa? Ad oggi rispondo.. per nulla! Ma voglio ringraziare il programma e soprattutto la padrona di casa Barbara d’Urso che puntata dopo puntata mi ha aiutata ad aprire gli occhi e a farmi rendere conto che ero succube di una persona che si era completamente impadronita senza nessun motivo della mia vita. Non sto qui a chiedervi di credermi, ognuno è libero di pensare ciò che vuole. So solo io come sono stata in questi anni. La cosa più importante ad oggi è la mia LIBERTA’!”

