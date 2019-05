Il caos mediatico intorno alla figura di Mark Caltagirone ha spinto gli utenti a chiedere una serie TV a Netflix.

Ci sono storie che, reali o immaginarie, entrano a far parte dell’immaginario della gente. Quella di Pamela Prati e del matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone è una di queste. In questi mesi, la figura misteriosa di quest’uomo ha infatti catturato sempre più l’attenzione di tutti, diventando un po’ un simbolo dell’uomo inesistente o del compagno che (ironicamente) tutte vorrebbero avere. Insomma, mentre la Prati sta per confessare tutto a Verissimo e insieme alle sue ex manager si trova a dover rispondere per le bugie dette e ripetute nei mesi scorsi, la figura di Mark Caltagirone è diventata quasi mitologica, al punto da spingere alcuni utenti a proporre a Netflix di farne una serie Tv.

Netflix dice la sua su Mark Caltagirone e la richiesta di una serie tv

Plot: una serie piena di misteri, intrecci familiari e personaggi senza volto. pic.twitter.com/xlCMZ7zNm7 — Netflix Italia (@NetflixIT) 23 maggio 2019



È evidente che quello di Mark Caltagirone è un personaggio che, vuoi per il nome altisonante e per l’alone di mistero che lo ha circondato fino a pochi giorni fa, è diventato ormai noto anche a chi non è solito interessarsi del mondo del gossip.

Sui social il suo nome impazza come quello simbolo di tutti i fidanzati fantasma o di quelli da inventare quando i parenti fanno la classica domanda su fidanzati e matrimoni.

Mentre la storia della Prati assume toni sempre più drammatici, con tanto di confessioni tra le lacrime e storie di denunce, quella di Mark continua a far sorridere (anche se non tutti), arrivando persino a Netflix.

Ed è proprio in risposta alle richieste scherzose di alcuni utenti che la piattaforma ha abbozzato una grafica ed una descrizione per una serie che se fosse veramente mandata in tv probabilmente avrebbe svariati spettatori, curiosi di conoscerne ogni retroscena.

“Plot: una serie piena di misteri, intrecci familiari e personaggi senza volto”

Questo il commento ironico della nota piattaforma di streaming che ha preso parte a modo suo a questo caos mediatico che ormai da mesi circola tra i gossip e che proprio questa settimana ha dato vita a quello che in molti definiscono come una sorta di spin-off, ovvero la storia di Eliana Michelazzo e Simone Coppi, altra coppia mai esistita nonostante dieci anni di fidanzamento più volte palesati sia sul web che in tv.

