Pamela Prati Gate. Sul matrimonio tra l’ex gieffina e Mark Caltagirone interviene la sorella Maria

La storia di Pamela Prati e del suo presunto matrimonio sembra non vedere una fine. Ogni girono, infatti, vengono rivelate nuove notizie e rilasciate nuove dichiarazioni. Tra queste l’ultima degna di nota è quella rilasciata dalla sorella della Prati.

Maria è stata contatta da Dagospia è ha rivelato cosa pensa di Mark Caltagirone e sul matrimonio annullato: “Mia sorella si è presentata in televisione, a un certo punto non ha trovato nulla più da dire. Siete stati i primi a fare queste indagini (parla di Dagospia, ndr) ma annunciare un matrimonio non vuol dire seminare zizzanie un po’ ovunque. Mia sorella non sta bene e l’avete tartassata paurosamente. Se ho mai visto Mark Caltagirone? Ci sono anche momenti in cui non vedo mia sorella se proprio la vogliamo dire tutta, non ho motivo di continuare a parlare con lei non avendo altro da dire”.

Maria non ha confermato ne rivelato nuove notizie sulla questione. Pertanto non ci resta che aspettare la diretta di stasera di Live – Non è la d’Urso. Stasera, infatti, verrà mandata in onda l’intervista di Eliana Michelazzo in cui confessa di non aver mai conosciuto il suo fidanzato Simone Coppi, che tempo fa aveva dichiarato di aver sposato, e dirà la sua sull’esistenza di Caltagirone.

Pamela Prati prende le distanze dall’agenzia Aicos

Pamela Prati ha poche ore dalla live di Barbara D’Urso ha deciso di raccontare tutto e prendere le distanze, attraverso l’annullamento della collaborazione, dalla Aicos management e dalle sue manager Eliana e Pamela.

Il comunicato ufficiale in cui viene rivelato la rottura della partnership è stato pubblicato in esclusiva da TPI News: “Con la presente nota si informa che, la scrivente Avv. Irene della Rocca, in qualità di legale di fiducia della Sig.ra Pamela Prati, ha provveduto a risolvere il contratto tra la stessa e l’agenzia Aicos Management Group di Michelazzo Eliana. Il rapporto si intende risolto anche in merito alla carica onorifica di direttrice della stessa Aicos Management assunto dalla Sig.ra Prati. Per quanto premesso, da oggi in avanti, la mia assistita non ha più nulla a che fare con la società Aicos Management Group di Michelazzo Eliana. Roma 21 Maggio 2019 Avv. Irene Della Rocca.”

