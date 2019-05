Pamela Perricciolo chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Sul conto di Pamela Perricciolo non si sa praticamente nulla al riguardo. Non è una persona nota nel mondo dello spettacolo quindi su di lei non è possibile sapere quando è nata, dove è nata o comunque tutti quelli aspetti che riguardato la sua vita privata e sentimentale.

Il suo nome è diventato noto nel mondo dello spettacolo nell’ultimo mese. È diventata famosa dopo l’annuncio delle nozze di Pamela Prati con Mark Caltagirone. Tuttavia non molti sanno che la Perricciolo non è solo la manager, ma anche una delle migliori amiche della showgirl. Ama moltissimo gli animali, specialmente i cani

Pamela Perricciolo: Instagram

Pamela Perricciolo è molto attiva sui social, il suo account Instagram conta 954 post e circa 50mila followers. Tuttavia non si sa bene quello che pubblica infatti dopo che il suo nome è saltato al centro della cronaca rosa ha deciso di rendere privato il uso profilo.

La didascalia del suo profilo recita: “Nero con nero non tinge. Lupo con lupo non si sbrana. Muro con muro non si spinge”. Se volete seguirla il suo profilo ufficiale è questo qui.

La Perricciolo ha anche un profilo su Facebook, potete trovare il uso profilo ufficiale qui. È solita condividere foto che riguardano il lavoro ma anche selfie e scatti in compagni di amici e colleghi.

Pamela Perricciolo: carriera

Sulla carriera di Pamela Perricciolo sappiamo che lavora per la Aicos Management Group e ha una fitta rete di contatti con le celebrità. Nonostante sia molto legata al mondo dello spettacolo non è mai apparsa sul piccolo schermo. Lei vanta numerose collaborazioni con artisti famosi, tra cui Milena Miconi, Georgette Polizzi, Angelo Sanzio e Rosa Perrotta.

Pamela Perriccolo è apparsa per la prima volta in tv a Live – Non è la D’Urso per difendere Pamela Prati la showgirl insieme ad Eliana Michelazzo: “La Prati non si alza dal letto da tre giorni e da una settimana non mangia. Sta male perché voleva la favola e le insinuazioni di Dagospia le hanno rovinato tutto. Se Pamela non la smette di fare così, mi stufo pure io”.

Eliana Michelazzo sua collega di lavoro e agente di Pamela Prati a Live – Non è la d’Urso ha rivelato alcune notizie sconcertanti sul caso Mark Caltagirone: “In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell’uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel programma “Live”. A questo punto credo non esista”. Poi aggiunge: “Io sono stata la prima vittima di questo sistema. Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi, solo ora ho aperto gli occhi: mi mandava foto, messaggi, un anello, mi sono tatuata il suo nome. Adesso, ascoltando le storie delle altre vittime, ho capito la verità: non esiste. Preferirei non sapere chi si nasconde dietro quelle false identità… Dopo questa mia confessione ho paura, non voglio avete contatti con nessuno, dovrei andare all’estero o in un posto isolato dal mondo come un convento o la casa di Grande Fratello”.

