Michael Terlizzi è gay? I messaggi che svelano la verità, video

Michael Terlizzi è gay o eterosessuale? Dopo e numerose dichiarazioni di Cristian Imparato nella casa del Grande Fratello 2019, arriva finalmente la verità.

Michael Terlizzi è davvero gay? A svelare la verità sul concorrente del Grande Fratello 2019 è Deianira Marzano che, su Instagram, ha pubblicato gli screenshot di una conversazione tra Michael e l’ex protagonista di Uomini e Donne Manila Boff che confermano l’eterosessualità del gieffino.

“Michael è un tipo educato, pacato, un uomo di altri tempi, quando gli ho chiesto che cosa lo avesse più interessato di me, lui mi ha risposto che me lo avrebbe fatto ben capire quando ci saremmo visti. Un giorno mi ha scritto: “Con il corpo che hai, sfido chiunque…”. Ma poi i messaggi successivi erano stati dolcissimi. Spero che le voci sul fatto che sia gay si plachino del tutto. Non lo è! Se lo fosse, non ci sarebbe nulla di male, ma semplicemente le cose non stanno così”.