Scarti delle verdure: come trasformarli in gustose ricette

Come ridare vita agli scarti degli ortaggi

Qui sotto vi proponiamo 7 possibili modalità per combatter lo spreco e creare pietanze originali e salutari con ciò che normalmente si butta.

Come cucinare le foglie del carciofo – Basta cuocerle al vapore o sbollentarle e condirle con del burro fuso o della salsa aioli; oppure, come riportato dal blog Food52, arrostirle e unirle a un po’ di feta e delle olive nere.

Cosa fare dei gambi degli asparagi – Si possono tagliare a metà sulla lunghezza, e quindi dopo averli impanati friggerli. In alternativa, essendo tra l’altro ricchi di sali minerali e dunque benefici, si possono usare per dare un po’ di sapore extra al brodo e alle zuppe.

Gli steli delle erbe profumate non sono da cestinare – Se tritati sono ottimi per il pesto o per il soffritto. Per quanto riguarda rosmarino e timo possono essere usati per insaporire l’olio se posti in infusione per alcuni giorni, mentre per i gambi del basilico sono perfetti per dare sprint al sugo se accompagnati dalla cipolla.

Le cime dei ravanelli contorno piccante – Danno brio alle insalatone con mix di legumi, mais e verdura. Se sbollentate danno una nota amara al pesto da usare sulla pasta o il pane abbrustolito accompagnato da pinoli, anacardi o noci.