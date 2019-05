Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sempre più vicini: la passione tra i due è pronta ad esplodere e arriva anche la proposta indecente.

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio fanno sempre più fatica a trattenersi. Tra i due concorrenti del Grande Fratello 2019 il feeling sta crescendo e il bel napoletano, visibilmente preso dalla compagna d’avventura, si lascia andare anche a dichiarazioni bollenti. Se, infatti, Francesca De Andrè, dopo aver scoperto il tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini, ha ribadito che non si butterà tra le braccia di Gennaro, quest’ultimo, non trattiene le proprie emozioni.

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sempre più vicini: la proposta indecente al Grande Fratello 2019

Francesca De Andrè, dopo aver scatenato il nervosismo di Michael Terlizzi, provoca i sentimenti di Gennaro Lillio che si lascia andare a dichiarazioni bollenti. “Basta basta basta, tu non devi stare più vicino a me!”, dice Gennaro mentre Francesca continua ad accarezzarlo. Da parte sua, il napoletano fatica a trattenersi. “Ti voglio fare di tutto! Tutte le scene mi vengono in mente!”, aggiunge ancora Gennaro che vivrebbe senza riserve a passione con Francesca.

Nonostante si trattenga, a Francesca fanno piacere tutte le attenzioni che riceve da Gennaro che aggiunge: “Ti prenderei a morsi!”. In camera da letto, poi, sotto lo sguardo di Erica, Gennaro continua a provocare la De Andrè. “Perché non mi dai un bacio in bocca?”, chiede Gennaro spiazzando Francesca che poi replica così – “Forse non hai capito ancora come funziona, prima di tutto se volessi non te lo darei mai io per prima e poi io non bacio gli amici”. Gennaro, allora, ribatte:“E allora tu non sei mia amica. Vieni vicino? Voglio guardarti negli occhi”. E la De Andrè chiude così la conversazione: “No, ti ho dato un bacio sul naso e tu stavi alzando la faccia, non si fanno questi giochini”.

