Pamela Perricciolo ha svelato l’identità di Sebastian, il presunto figlio adottivo di Pamela Prati e Mark Caltagirone.

Proseguono i colpi di scena relativi alla storia del finto matrimonio di Pamela Prati. Una storia che coinvolge sempre più persone con nuove testimonianze che giungono ogni giorno a dare una visione più chiara (per quanto possibile) di quanto sia accaduto veramente.

Tra le ultime indiscrezioni è saltata fuori la confessione di Pamela Perricciolo che, contattata da Fanpage ha rivelato la vera identità di Sebastian, il presunto figlio adottivo di Pamela Prati.

Pamela Perricciolo parla di Sebastian, il finto figlio adottivo di Pamela Prati

Questa sera, come molti sapranno, a Live Non è la d’Urso sarà presente la madre del bambino sul quale mezza Italia si è interrogata negli ultimi giorni.

Stiamo parlando di Sebastian, il presunto figlio adottivo di Pamela Prati che, a differenza della bambina vista solo in foto, sarebbe stato visto sia in video dalla d’Urso stessa che da Pamela Prati, Eliana Michelazzo e da Milena Miconi.

Contattata dalla redazione di Fanpage, Pamela Perricciolo ha ammesso che il bambino sarebbe un attore dell’Aicos, legalmente iscritto all’agenzia e al quale era stato chiesto di interpretare la parte del figlio adottivo di un produttore. Una storia che in effetti ricorda molto quella che tutti conosciamo ma che invece di svolgersi in un film o in uno spettacolo teatrale, è servita per tener su il castello di bugie del finto matrimonio di Pamela Prati. Queste le parole della Perricciolo:

“Si tratta di un bambino che ho portato insieme a me in un bar per una merenda insieme a Pamela Prati, Eliana Michelazzo, Milena Miconi e un gruppo di altri amici. La madre del bambino sapeva che avrebbe dovuto interpretare il ruolo di un ragazzino figlio adottivo di un imprenditore. Il ragazzino è regolarmente iscritto all’agenzia.”

Di diverso avviso sembra essere però la madre del piccolo che questa sera interverrà al programma Live Non è la d’Urso per dire la sua. Secondo la donna, infatti, come riportato da Mediaset in un comunicato stampa, suo figlio avrebbe dovuto recitare in una fiction per la quale gli sarebbero stati chiesti diversi video, selfie e note vocali facenti parte del copione che avrebbe dovuto recitare. A tal scopo, un giorno, un agente lo ha persino portato con se per una prova costume. La donna ha anche ammesso di aver appreso la verità solo attraverso il programma di Barbara d’Urso e che è intenzionata ad agire per vie legali.

Riassumendo, quindi, Sebastian, l’ipotetico figlio adottivo di Pamela Prati, non è affatto italo spagnolo e non è affatto suo figlio. Il bambino è un attore romano che avrebbe prestato inconsapevolmente la sua immagine, convinto di dover recitare la parte in una fiction di prossima produzione. Una storia sicuramente ben architettata ma che supera certi limiti se si pensa che al centro di tutto c’è comunque un minore che, per quanto iscritto all’agenzia, ha agito inconsapevolmente prestandosi suo malgrado a quella che ormai per molti è una vera e propria truffa. Questa sera, ovviamente, a Live Non è la d’Urso ci sarà modo di conoscere ogni dettaglio di questo nuovo sconcertante capitolo che va ad unirsi a tutti gli altri del Pamela gate.

