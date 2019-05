Donna Pamela fa un’incredibile rivelazione su Pamela Prati il suo finto compagno Mark Caltagirone

Il Prati Gate è orami sulla bocca di tutti e ogni giorno vengono rivelate nuove notizie che riguardano Paola Prati e le sue due ex agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Quest’ultima è stata intervistata per il Fatto Quotidiano da Selvaggia Lucarelli.

Lei ha rilasciato una lunga dichiarazione nella quale ha rivelato che non tornerà più in tv e che presto lascerà l’Italia per Zanzibar per aprire un resort. Ma non è tutto, infatti, durante l’intervista ha rivelato: “Quella di Mark Caltagirone è una storia mal gestita da tutte e tre. Poi Pamela ed Eliana in tv si sono volute accusare tra di loro. Ora abbiamo zero credibilità tutte e tre. Secondo me volevano farmi fuori perché Eliana se la rigirano come vogliono. Le avevano promesso 5 ospitate da Barbara d’Urso più l’ingresso al Grande Fratello, poi Pier Silvio Berlusconi per fortuna si è opposto e hanno chiamato Vladimir Luxuria al suo posto”.

Donna Pamela: le rivelazioni su Pamela e Eliana

Ma non si fermata qui infatti Pamela Perricciolo, aka Donna Pamela, ha respinto le accuse rivoltegli sa Eliana sull’identità di Simone Coppi: “Io e i miei amici abbiamo creato quei profili di Lorenzo e Simone Coppi ai tempi dell’università. Quando Eliana è uscita da Uomini e Donne aveva problemi, le diedi il contatto di un amico che si chiamava Simone. Da lì ha iniziato a scriversi con un Simone reale. Poi è venuto a entrambe l’idea di dire ai giornali che sposava questo Simone Coppi, un personaggio inventato, perché non voleva diventare tronista. Ma quanti casini…”.

La terriccio ha anche rivelato che non era lei a gestire il finto account di Mark Caltagirone su Instagram. Infatti, stando a quanto da lei dichiarato, i dati di accesso del profilo erano in mano alla Prati: “Non so con chi chattava Pamela Prati, diceva bugie anche a me sul fatto che incontrava questo Mark. Poi io lo sapevo che Pamela era consapevole, il profilo di Mark lo gestiva lei, la password di Mark le ha Pamela. A un certo punto ha visto che poteva guadagnare e non si è più fermata”.

