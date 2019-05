Una graziosa scatola porta oggetti fai da te realizzata grazie all’arte del riciclo creativo, un modo per regalare una seconda vita a qualsiasi oggetto destinato ad essere gettato via.

Se amate il riciclo creativo come forma vera e propria d’arte, ecco per voi un video tutorial seguendo il quale potrete realizzare una graziosa scatola porta oggetti in stile Shabby. Un porta oggetti che potrete inserire in vari ambienti della casa, dalla camera da letto, in ingresso come svuota tasche o anche in bagno per contenere i piccoli prodotti di makeup o i pennelli.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Diy: come creare gioielli con la colla a caldo-VIDEO-

Realizzare la scatola porta oggetti sarà semplice e divertente, ma soprattutto molto economico ed essa rappresenterà anche un originale regalo fai da te, potrebbe per esempio diventare un meraviglioso porta vaso per una bella piantina. Non vi resta che scoprire tutti i passaggi per realizzarlo e potrete personalizzarlo con colori e decorazioni a voi più graditi.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria fai da te, clicca qui!

Come realizzare una scatola porta oggetti con il riciclo creativo

Per realizzare la scatola porta oggetti, avrete bisogno di:

scatola di recupero in cartone

spago di iuta

stoffa

colla a caldo

forbici

decorazioni

Seguendo tutte le fasi indicate nel video tutorial potrete letteralmente vestire una vecchia scatola di recupero, realizzando un porta oggetti davvero bellissimo. Un compendio casa che di certo potrete utilizzare con facilità. Potrete personalizzarlo scegliendo colori, stoffa e decorazioni in stile e colori diversi. Buon divertimento!

->>GUARDA ANCHE:

Lavoretti per bambini fai da te: bambola di legno – VIDEO

Fai da te: come riciclare i bastoncini del gelato – VIDEO

Fai da te: peonie di carta con lo scrapbooking-VIDEO-

Diy: quadretto fiorito primaverile-VIDEO-

Diy: come creare degli orecchini di carta-VIDEO-

Riciclo creativo: rosa per anelli e orecchini in fil di ferro-VIDEO-

Riciclo creativo: porta rossetto in tessuto-VIDEO-

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI