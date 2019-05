Pamela Perricciolo, ha svelato tutto, ammettendo di aver orchestrato ogni cosa insieme a Pamela Prati ed Eliana Michelazzo.

Prosegue senza sosta la storia di Pamela Prati, ormai ribattezzata dal web sotto il nome di “Pratiful”.

Dopo lo sfogo di Eliana Michelazzo a Live Non è la d’Urso e la confessione di Pamela Prati a Verissimo, anche Pamela Perricciolo ha deciso di dire la sua, parlando a Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano e svelando alcune verità finora inedite che vedrebbero lei, la Prati e la Michelazzo complici.

Pamela Perricciolo svela le sue verità

Pamela Perricciolo, l’ex manager di Pamela Prati nonché collega e amica/compagna di Eliana Michelazzo ha deciso di uscire dal lungo silenzio nel quale era rimasta per tutto questo tempo per dire finalmente la sua verità. L’intervista, rilasciata per Il Fatto Quotidiano e in un’uscita domani, è tornata su diversi punti trattati negli ultimi giorni da Pamela Prati ed Eliana Michelazzo, svelandone i retroscena e portando avanti una sola verità, ovvero che erano tutte e tre complici.

Questo è quando riportato dal sito Dagospia che ha dato una breve anticipazione dell’intervista:

“Tutte e tre abbiamo delle responsabilità. La password dell’account di Mark ce l’ha Pamela Prati, Simone Coppi è un fake inventato tanti anni fa e gestito dalla Michelazzo. Avevamo firmato un accordo di riservatezza, quinti tutte e tre abbiamo interesse a tacere. Io ho deciso di dire la verità ma le altre due no.”

Una storia che ogni giorno continua con colpi di scena sempre più eclatanti che non fanno che aumentare il polverone nato intorno alla figura di Mark Caltagirone e a quella subentrata poco dopo di Simone Coppi (il fidanzato decennale della Michelazzo).

Secondo la Perricciolo, infatti entrambi i personaggi sarebbero stati inventati e portati avanti con la complicità della Prati e della Michelazzo che, a quanto pare, gestivano i profili dei rispettivi “compagni”.

Nella sua lunga intervista, la Perricciolo che inizialmente pare avesse iniziato con altre bugie, salvo poi ammettere la verità (più o meno, come lei stessa ha puntualizzato), avrebbe dichiarato di aver creato quei profili molto tempo prima e solo per divertirsi. Un gioco che ha poi condiviso con la Michelazzo e successivamente con la Prati.

A suo dire, entrambe le ex socie avrebbero dei debiti, tali da spingerle a fare un passo indietro una volta compreso che ammettere la verità le avrebbe portate a guadagnare una discreta somma.

Parlando della Prati, la Perricciolo ha anche confermato che la donna prende una pensione di 1200 euro al mese, aggiungendo che ha tanti debiti di gioco che i cachet percepiti per ora le sono già stati pignorati.

Insomma, di cose ne ha dette tante e, ovviamente, almeno per il momento si tratta della sua parola contro quella di Pamela Prati e di Eliana Michelazzo. Quel che è certo è che la grande amicizia che sembrava unirle è ormai un lontano ricordo visto che tutte e tre si sono messe le une contro le altre, gettandosi fango intervista dopo intervista e dando versioni diverse tra loro ma che puntano tutte a confermare una sola cosa: le bugie ci sono state e tutte le storie che insieme avevano riportato a tv e giornali sono solo il frutto di una menzogna della quale va ancora accertato con sicurezza l’artefice.

