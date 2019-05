Prati Gate, il figlio che aveva affermato di aver adottato è stato tratto in questa farsa attraverso un’inganno. Adesso parla la padre del piccolo

La storia di Pamela Prati e del suo presunto matrimonio sembra non vedere una fine. Ogni girono, infatti, vengono rivelate nuove notizie e rilasciate nuove dichiarazioni. L’ultima dichiarazioni che sta spopolando sul web riguarda quella rilasciata dalla madre di Sebastian Caltagirone.

Si tratta del bambino di 10 anni che Pamela Prati aveva dichiarato di aver preso in affidamento insieme a Mark Caltagirone. La madre del bambino ha rivelato di essere venuta a conoscenza di tutta questa storia grazie al programma di grande successo Live – Non è la d’Urso.

Prati Gate: le parole della mamma di Sebastian Caltagirone

La prati aveva dichiarato di aver preso in affidamento due bambini Sebastian e Rebecca. Il piccolo, oltre ad aver mandato un video a Barbara d’Urso, era stato visto qualche settimana fa insieme a Pamela Perricciolo, Eliana Michelazzo, Milena Miconi e Pamela Prati in un bar, mentre la bambina è stata vista in più foto.

Solo successivamente si è scoperto che le foto della piccola erano state prese da un profilo su Facebook, mentre il maschietto è stato attirato in questa farsa con un’inganno.

A rivelarlo sono state le anticipazioni della puntata di Live – Non è la d’Urso, che ospiterà proprio la madre biologica del piccolo. Quest’ultima intervista da Barbara D’urso ha rivelato che dopo che ha scoperto la verità ha intrapreso vie legale per difendere suo figlio da chi lo ha sfruttato a sua insaputa.

La donna ha affermato: “Mi dissero che un produttore cercava un bambino di 10 anni come protagonista di una fiction. Iniziava così la richiesta di numerosi video, selfie e note vocali che facevano parte del copione che mio figlio avrebbe dovuto recitare. Nel copione mio figlio interpretava Sebastian, un bambino italo-spagnolo che veniva dato in affido a un imprenditore. Gli era stato detto di non dirmi nulla perché era una sorpresa per me. Un giorno, la persona dell’agenzia mi disse che lo portava a fare una prova costume ma ho scoperto la verità in tv: portarono mio figlio a fare merenda con la finta mamma affidataria Pamela Prati e con Milena Miconi. Ora mi è crollato il mondo addosso. Agiremo per vie legali”.

Per scoprire tutta la verità della donna dobbiamo attendere la puntata di domani di Live – Non è la d’Uro, in onda su Canale 5 dalle 21:20

