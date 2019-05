Giorgio Tambellini, uscito dalla casa del Grande Fratello e dall’incontro con Francesca De Andrè, pubblica su Instagram un post rivelatore.

Era il confronto più attesi della serata, quello in cui Francesca De André avrebbe finalmente potuto avere la sua verità. Dopo una settimana di arrovellamenti seguiti alla rivelazione del tradimento del suo fidanzato, la ragazza avrebbe finalmente potuto incontrare Giorgio Tambellini e avere le risposte di cui necessitava.

Peccato però che le cose non siano andate proprio così.

Infatti Giorgio è entrato nella casa del Grande Fratello 2019 con tutt’altri presupposti. Lungi da presentarsi come uomo pentito o come colui che entrava dalla porta rossa in cerca del perdono, il ragazzo si è presentato come vera vittima. Vittima del mondo dello spettacolo, di quello che più volte ha definito come il mondo di Francesca e non il suo, un mondo che mira a far clamore e che lo ha, per così dire, ingannato e sfruttato.

Una linea che certo non ha aiutato la popolarità del ragazzo e che non gli ha fatto riscuotere il consenso nazional popolare. Ma Giorgio pare poco interessato a tutto ciò e, convinto delle sue posizioni le ribadisce anche fuori dalla casa.

Giorgio Tambellini dopo il GF16 si espone via Instagram

“Showtime… 🎬”

Così Giorgio Tambellini esordisce via Instagram subito dopo l’incontro con Francesca De Andrè nella casa del GF16.

Il ragazzo posta una sua foto in bianco e nero e sotto questa semplice parola che sembra sottolineare ancora una volta il vero colpevole di tutto cil che sta accadendo: il mondo dello spettacolo.

Ecco allora che quel profilo nato soli due mesi fa, come aveva scritto lui, “per amore” diventa lo strumento per tutt’altro genere di sentimento: la vendetta.

Giorgio non rinuncia alla sua facciata da bravo ragazzo, quello che dal glamour e dalle telecamere non si fa intaccare e che lascia ad altri il piacere di fare spettacolo.

Peccato però che il protagonista dell’ultimo show è stato proprio lui e, certo, non nella migliore delle sue vesti.

