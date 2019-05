Le noci sono uno degli alimenti più mangiati ed apprezzati. Scopriamone insieme le proprietà, le eventuali controindicazioni e tutte le curiosità che le riguardano.

Le noci, sono un elemento importante della nostra alimentazione. Con tante proprietà benefiche ed estremamente versatili si prestano a diversi consumi e sono note per il loro sapore gradevole che piace sia ai grandi che ai piccini. Ricche di vitamine e sali minerali, appartengono alla famiglia della frutta secca ed oltre ad essere caloriche contengono quindi anche diversi grassi. Si tratta, però, di grassi buoni che le rendono a tutti gli effetti un super cibo, ottimo per aiutare la dieta ad essere più completa di omega 3 e più sana sotto diversi punto di vista. Come molti altri alimenti, anche le noci possono avere delle controindicazioni. Scopriamo quindi tutto quello che c’è da sapere su questo prezioso alimento, partendo dai valori nutrizionali e proseguendo con i benefici e i vari modi di usarle in cucina.

Tutto sulle noci: proprietà, controindicazioni, curiosità e ricette

Le noci sono, tra la frutta secca, una delle varietà più note ed utilizzate. Originarie dell’Asia vantano una famiglia ricca di varietà tra le quali ricordiamo le noci di macadamia e le pecan. Oggi, però, ci soffermeremo sulle comune noci, spesso usate come spuntino o come aggiunta ad pietanze di ogni tipo.

Le noci sono note per far bene al cervello e per essere un ottimo alleato della dieta.

Trattandosi di un alimento calorico, il quantitativo consigliato si aggira tra i 15 e i 30 grammi al giorno. Se si è a dieta si possono comunque mangiare, limitandosi magari ai 15 grammi.

Calorie e valori nutrizionali

Le noci hanno circa 670 calorie per 100 grammi e comprendono all’incirca 14 grammi di proteine, 5 di carboidrati e 68 di grassi. Seppur ricche di grassi, però, contengono per lo più quelli buoni ovvero gli Omega 3 e gli Omega 6 che sono utili per abbassare il colesterolo cattivo e tenere a bada i trigliceridi. Ricche di arginina, contengono anche potassio, fosforo, rame, magnesio, ferro e calcio. Tra le vitamine vantano invece quelle del gruppo B e la E. Tra le altre cose, le noci sono anche ricche di melatonina, utile per regolare il ritmo di sonno e veglia.

Proprietà e benefici

Le noci vantano diverse proprietà benefiche. Tra queste le più note sono le seguenti:

Fanno bene al sistema immunitario

Grazie ai tanti anti ossidanti che contengono sono un ottimo anti age

Fanno bene al cervello

Riducono il rischio di ictus

Aiutano a perdere pese (se mangiate nelle giuste dosi)

Sono una fonte naturale di energia

Riducono il rischio di insorgenza del diabete

Aiutano a prevenire le malattie cardiovascolari

Aiutano a mantenere bassi i livelli di colesterolo nel sangue

Aiutano a tenere a bada i trigliceridi

Aiutano a regolare la pressione

Fanno bene al cuore

Controindicazioni

Le noci non hanno particolari controindicazioni se non quella di rientrare tra gli alimenti che possono scatenare allergie. Se non le si è mai mangiate prima è quindi preferibile consultare il medico, specie se si è soggetti allergici. Stessa cosa se si è già allergici ad altra frutta secca come, ad esempio, le arachidi.

Contengono nichel, motivo per cui chi è allergico, prima di inserirle nella propria alimentazione dovrebbe consultare il proprio allergologo o medico curante.

Come assumere le noci e curiosità

Le noci sono uno degli alimenti più duttili in quanto le si può inserire in quasi ogni pietanza.

Ottime come spuntino energetico, sono perfette come fonte di grassi buoni a colazione. Possono essere inserite nelle insalate o nei primi piatti e aggiunte a dei secondi. Inoltre si sposano bene con dolci di ogni tipo e con la loro farina si possono realizzare degli ottimi dolci.

È sempre preferibile sceglierle di tipo biologico e senza aggiunta di sale.

Andando alle curiosità:

Si dice che mettere in ammollo le noci non tostate (ed anche altra frutta secca) con un pizzico di sale per una notte ne attivi il potenziale energetico, rendendole più assimilabili.

Secondo la scienza delle segnature, la loro forma che ricorda quella del cervello indica che sono un alimento che fa bene alla mente.

Sempre più studi stanno effettivamente confermando questa teoria, tanto che le noci sono considerate uno spuntino perfetto per chi studia o lavora molto con la mente.

