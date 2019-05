Il caffè verde ha tante proprietà, alcune controindicazioni importanti da conoscere e una serie di benefici per la salute e la bellezza: tutto ciò che devi sapere.

Quando si parla di caffè verde ci si riferisce al normale caffè, raccolto quando i chicchi sono ancora verdi e non sottoposti alla tradizionale tostatura. La mancanza di questo trattamento consente al caffè di mantenere inalterate tutte le sue proprietà, facendo del caffè verde un vero e proprio concentrato di benessere.

Ricchissimo di antiossidanti, che contiene in una quantità pari a 4 volte quella contenuta nel tè verde, ha anche il vantaggio di una dose di caffeina inferiore al normale caffè con un rilascio lento, continuo e graduale che rende più durevole l’assorbimento da parte dell’organismo.

CALORIE E VALORI NUTRIZIONALI

Il caffè verde non contiene calorie, salvo quelle eventualmente aggiunto dall’utilizzo di zucchero per dolcificarlo. Deve le sue numerose proprietà alla presenza di alcune sostanze tra cui polifenoli antiossidanti, minerali e vitamine del gruppo B, acido clorogenico (che possiede proprietà antitumorali).

Rispetto al tradizionale caffè nero, che ha un pH fortemente acido (compreso tra 3 e 3,5), il caffè verde presenta un ph medio pari a 5 che è molto più vicino al valore del pH neutro e, pertanto, meno lesivo per la mucosa gastrica.

Tutto sul caffè verde: proprietà, controindicazioni, curiosità e ricette

PROPRIETA’ E BENEFICI

– Il caffè verde è un potente antiossidante, molto ricco di omega3 e omega6: è tra gli alimenti antitumorali per eccellenza.

– Aiuta a ridurre i livelli di colesterolo e trigliceridi, contribuisce a regolare la pressione sanguigna.

– Ottimo per chi soffre di diabete, aiuta a regolare la glicemia e ad assorbire meno zuccheri.

– Migliora il metabolismo dei grassi e favorisce la perdita di peso, in associazione a una dieta equilibrata e una corretta attività fisica.

– Ottimo alleato della salute psicofisica, contribuisce a ridurre i livelli di stress e rinforza il sistema nervoso, limitando il rischio di Alzheimer.

– Rinforza i capelli e migliora la salute e l’aspetto della pelle.

CONTROINDICAZIONI

Come qualsiasi altro alimento, anche il caffè verde presenta alcune controindicazioni ed effetti collaterali. Sconsigliato alle donne in gravidanza e durante l’allattamento, va evitato anche da chi soffre di ipertiroidismo a causa della presenza di caffeina.

Anche se contiene meno caffeina del caffè tradizionale, bisogna evitare un consumo eccessivo di caffè verde perchè può comportare effetti collaterali come ansia, tachicardia e problemi di natura intestinale (diarrea o stipsi).

CURIOSITA’ E COME ASSUMERLO

Il caffè verde può essere assunto sotto forma di bevanda o di integratore (capsule o tisane). Se acquistato sotto forma di semi, deve essere macinato e poi sciolto in acqua calda ma non bollente: la temperatura ideale è intorno agli 80°. Dopo alcuni minuti in infusione, filtrare il caffè verde e poi bere la bevanda.

In commercio è possibile trovare il caffè verde in chicchi o solubile, ma anche integratori in capsule o tisane: il consiglio è di consultare sempre il medico o il nutrizionista prima di decidere se e quanto assumerne.

VIDEO RICETTA – COME PREPARARE IL CAFFE’ VERDE

