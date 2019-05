Il Kefir è una bevanda sempre più diffusa e consumata da chi vuole mantenere in salute l’organismo. Scopriamone insieme le proprietà, le eventuali controindicazioni e tutte le curiosità che lo riguardano.

Il Kefir è una bevanda ricca di fermenti lattici, particolarmente adatta a chi ha problemi intestinali o mira a migliorare il proprio stato di salute. Ricco di probiotici, apporta diversi benefici all’organismo come un miglior transito intestinale e un sistema immunitario più forte. Come ogni alimento può avere delle controindicazioni. Scopriamo quindi tutto quel che c’è da sapere su questo alimento iniziando dai valori nutrizionali e proseguendo con i benefici ed il modo migliore di consumarlo.

Tutto sul kefir di latte: proprietà, controindicazioni, curiosità e ricette

Il kefir di latte è un alimento che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede per via dei recenti studi sull’intestino e dei benefici che può apportare, attraverso di esso, a tutto l’organismo. Per chi non lo sapesse, si tratta di una bevanda fermentata con diversi microorganismi e alcuni lieviti. Di solito si può trovare già pronto in commercio, sia senza zucchero (la versione consigliata) che con aggiunta di zucchero, frutta e aromi.

Il kefir di latte si può realizzare anche in casa partendo dai così detti grani di kefir che vengono solitamente distribuiti tra donatori di grani e che contengono molti più fermenti rispetto a quello ad uso commerciale. Di base, non c’è una dose giornaliera consigliata, si pensa però che un bicchiere sia sufficiente ad apportare i benefici che da tempo gli sono ormai riconosciuti.

Calorie e valori nutrizionali

In media, il kefir di latte apporta circa 30 calorie per 100 grammi. Un quantitativo variabile e che può salire in presenza di kefir zuccherati, aromatizzati o alla frutta. Ricco di proteine, il kefir contiene vitamine del gruppo B, acido folico e vitamina K. È inoltre ricco di magnesio, fosforo, potassio e calcio.

Proprietà e benefici

Il kefir di latte apporta svariate proprietà benefiche. Tra queste le più note sono:

Dona regolarità all’intestino

Riequilibra la flora intestinale

Aiuta la digestione

Può contribuire a rendere meno forte la risposta al glutine nei soggetti allergici

Sostiene e migliora il sistema immunitario

Aiuta a disinfiammare l’intestino e l’intero organismo

Previene problemi alle ossa come, ad esempio, l’osteoporosi

Si rivela utile per prevenire alcuni tipi di infezioni

Migliora la tollerabilità agli allergeni nelle persone che soffrono di allergia

In alcuni casi si rivela utile per attenuare i sintomi dell’asma

Secondo una ricerca scientifica il kefir di latte avrebbe un ruolo di prevenzione per il tumore al colon

Tiene sotto controllo gli attacchi di fame, motivo per cui è indicato a chi è a dieta

Grazie al quantitativo di acido folico è consigliato alle donne in stato di gravidanza

Aiuta a rilassare il sistema nervoso grazie al triptofano che contiene

Sembra che tali benefici arrivino più facilmente assumendo il kefir di latte auto prodotto a partire dai grani. Tuttavia, anche quello che si trova comunemente in commercio alla lunga da i suoi risultati, specie se scelto senza zuccheri aggiunti e al naturale.

Controindicazioni

Il kefir, in genere non ha controindicazioni a meno di non essere intolleranti al latte.

In alcuni casi, però, la presenza di lietivi e di fermenti diversi può causare gonfiore addominale e mal di pancia, motivo per cui è consigliabile assumerlo a piccole dosi e rivolgersi al proprio medico curante in caso di dubbi o di problemi preesistenti.

Come assumere il kefir di latte e curiosità

Il kefir è un alimento perfetto per la prima colazione. Si può bere al posto del latte o consumarlo con aggiunta di cereali e/o biscotti. In commercio, inoltre, sono presenti anche yogurt densi a base di kefir da poter mangiare come se si trattasse di yogurt greco.

Sebbene per ottenerne i benefici sia consigliabile assumerlo freddo e, ovviamente, crudo, il kefir di latte può essere impiegato anche in cucina per la preparazione di dolci, pane e focacce che risulteranno più soffici e con una lievitazione migliore. Si può inoltre inserire al posto del latte per insaporire salse e vellulate.

Andando alle curiosità:

Secondo una leggenda, il kefir fu donato da Maometto alla gente del Caucaso alla quale insegnò anche come produrlo.

Il kefir è sempre stato considerato una sorta di elisir di lunga vita e si dice che persino Marco Polo ne abbia parlato nelle cronache dei suoi viaggi svolti in Estremo Oriente.

Si dice che nel Caucaso, il kefir sia assunto sin da bambini come fosse acqua e che questo porti a vivere oltre i 100 anni

