Gabriele Parpiglia risponde via Instagram a Giulia De Lellis. L’influencer minaccia di querelare il settimanale Chi per delle foto scattate a lei e Andrea Iannone ma i giornalista la accusa di parlare senza cognizione di causa.

“IN ESCLUSIVA SU CHI IL PRIMO BACIO FRA ANDREA IANNONE E GIULIA DE LELLIS, LA COPPIA DELL’ESTATE

Milano. Sul numero di Chi in edicola da mercoledì 26 giugno in esclusiva le prime foto del bacio fra il pilota di MotoGP Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez, e l’influencer Giulia De Lellis. La coppia a sorpresa, che si frequenta da un mese, è stata fotografata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini prima in centro a Milano, dove c’è stato il primo bacio in pubblico, e poi in Sardegna, dove la passione è esplosa. Una settimana fa la De Lellis era stata vista ai box di Iannone al Gran Premio di Barcellona. Oggi ecco il bacio e le presentazioni in famiglia #giuliadelellis #andreaiannone#love #loveislove“

Con queste parole Gabriele Pargpiglia pubblicizza l’uscita del prossimo numero di Chi, quello pronto a dire la sua sulla storia d’amore recentemente ufficializzata da Giulia De Lellis e Andrea Iannone.

Peccato però che l’influenzar aveva già chiarito il suo punto di vista sul servizio in questione, minacciando (tanto per cambiare) querele a non finire:

“Vi siete permessi di entrare in casa nostra senza invito né tanto meno permesso, spaventando le mie bambine . Capisco il vostro lavoro, ma così non si fa! È la seconda volta che violate la mia privacy in questo modo . Tutto questo per 2,3 foto del cazzo, di un qualcosa poi reso serenamente pubblico. Tutto questo per dirvi che non ci sto, e che ci vedremo presto nelle sedi opportune.”

Gabriele Parpiglia pare però non esser affatto intimorito da tutto ciò e, anzi, coglie l’occasione per rispondere per le rime proprio a Giulia De Lellis e alle sue “minacce”.

Gabriele Parpiglia risponde a Giulia De Lellis

“I tribunali sono cosa seria ormai è diventato un gioco dire ‘denuncio’ senza sapere , senza conoscere la legge sul serio. Ma è estate si godessero L amore e la fortuna di non dover lavorare , come chi barche e mare, a giugno o nella loro vita , non li vedranno MAI perché lottano per il fine mese #piedisullaterra farebbero bene a tutti”

Così Gabriele Parpiglia risponde a una ragazza che ricordava come Giulia De Lellis avesse chiaramente espresso la sua volontà di denunciare chi aveva violato la sua privacy.

A quanto pare il giornalista ha le idee molto chiare e decisamente non approva il cipiglio battagliero della influencer, sollevando ancora una volta la questione più spinosa del mondo del gossip: fino a che punto i vip devono accettare il venir meno della loro privacy?

Del resto, come ricorda anche la ragazza che interagisce con Parapiglia, “se non fosse per i paparazzi non se la c********e nessuno”. Insomma, Giulia De Lellis dovrebbe accettare che è questo il prezzo della popolarità? A voi l’ardua sentenza.

