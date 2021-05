Sei a dieta e desideri mangiare un buon dolce con poche calorie e senza sensi di colpa? Prova con la mouse banana e cioccolato.

Quando ci si mette a dieta, una delle cose che mancano di più sono i dolci. Ciò rende spesso nervosi e può portare a dissertare la dieta dimenticando tutti i buoni propositi riguardo al mangiare in modo sano per perdere peso e mantenersi in salute.

Per fortuna, a differenza di un tempo, oggi ci sono diverse ricette che possono aiutarci in tal senso e che con poche calorie offrono tutta una gamma di sapori in grado di soddisfare ogni tipo di bisogno.

Se parliamo di dolci, ad esempio, basta unire alcuni ingredienti chiave per ottenere qualcosa di buono e al contempo con poche calorie. Esattamente il sogno di chiunque sia a dieta. Un esempio da provare subito? La mousse cioccolato e banana.

La mousse di cioccolato e banana è un dolce goloso e povero di calorie

Quando si vuole mangiare qualcosa di dolce che sia al contempo sano e privo di grassi e calorie, è importante mettere insieme gli ingredienti giusti. Con un po’ di pazienza e di fantasia, è infatti possibile dar vita a ricette golose al punto da poter essere condivise anche con chi non è dieta.

Un esempio è quello della mousse cioccolato e banana. Questa ricetta, ormai diventata famosa, racchiude infatti ingredienti speciali. Il cacao amaro che ha poche calorie ma è in grado di offrire gusto si unisce infatti alla dolcezza della banana. Frullare insieme questi ingredienti con un goccio di latte da vita ad una mousse piacevole da gustare e che con poche calorie offre sicuramente un’esperienza di gusto unica.

Ma cosa fare se si desidera anche avere qualcosa di proteico e pertanto saziante? La scelta giusta, in questo caso, è quella di aggiungere agli ingredienti sopra citati degli albumi. Cuocere il tutto a fuoco lento, aggiungendo un pizzico di vaniglia e dell’acqua (o del latte scremato) darà vita ad una mousse piacevole da gustare. Mousse che con l’aggiunta di agar agar potrà trasformarsi in budino. E se si è super golosi? Se la dolcezza della banana non dovesse bastare si può unire del dolcificante come la stevia o l’eritritolo.

Tre modi diversi di gustare qualcosa che sarà sicuramente perfetta per la stagione primaverile e che al contempo eviterà di provare sensi di colpa appagando del tutto il bisogno irrefrenabile di dolci.