Pierpaolo Pretelli lascia senza parole Giulia Salemi: il gesto inatteso

Pierpaolo Pretelli ha lasciato senza parole Giulia Salemi. Il suo gesto ha sorpreso tutti: ecco che cosa ha fatto in queste ore.

Pierpaolo Pretelli non avrebbe mai immaginato che durante il corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip avrebbe trovato l’amore, ma così è stato. Durante i mesi trascorsi all’interno della casa più spiata d’Italia, ex velino moro di Striscia La Notizia ha avuto modo di poter conoscere meglio Giulia Salemi e da quel momento non si sono mai più separati.

Anche se purtroppo, per cause di forza maggiore, i due non possono trascorrere insieme tutto il tempo che vorrebbero. Tant’è che Petrelli ultimamente è molto impegnato per un progetto che lo vede protagonista, ovvero quello della Nazionale cantanti. Nonostante sia sommerso dal lavoro, non ha mancato nel fare una sorpresa alla sua dolce metà, lasciandola senza parole e rendendo felice non solo lei ma anche tutti i suoi fedeli sostenitori. Che cosa ha fatto?

Giulia Salemi sorpresa da Pierpaolo Pretelli: il gesto fa sognare i fan

Pierpaolo Pretelli ha lasciato senza parole la sua Giulia Salemi presentandosi da lei senza preavviso. Una sorpresa che ha lasciato la bella modella di origini persiane senza parole e che ha apprezzato di buon grado. Purtroppo però come tutte le cose belle, l’incontro è durato poco. In quanto la Salemi ha specificato nelle sue Instagram Stories che l’ex velino moro di Striscia La Notizia è sì tornato da lei, ma soltanto per 24 ore.

“Sorpresona! E’ tornato soltanto per 24 ore!“ ha esordito la Salemi, che di recente ha fatto un importante appello sui suoi profili social. “Io sono già pronta a sedermi in tribuna con la sister Georgina che tifa Cr7 mentre io PP1” ha aggiunto in maniera del tutto ironica, sottolineando però che è pronta a sostenere ancora una volta, anche al di fuori delle mura della quinta edizione del GF Vip, il suo compagno che in questa nuova avventura ci sta mettendo tutto se stesso ma che non ha assolutamente intenzione di mettere da parte tutte le persone a cui tiene di più. In particolare la sua Giulia.

La sorpresa di Pierpaolo Pretelli, come vi abbiamo già anticipato, non ha lasciato soltanto Giulia Salemi senza parole ma anche tutti i loro fedeli sostenitori. Contenti più che mai non solo di vederli di nuovo insieme, ma anche nel constatare che la loro beniamina ha finalmente ritrovato il sorriso al fianco del suo nuovo compagno.