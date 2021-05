Gemma Galgani addio a Uomini e Donne? Gianni Sperti vuota il sacco

Gemma Galgani è pronta a lasciare Uomini e Donne? Gianni Sperti ha rotto il silenzio svelando la realtà dei fatti.

Gemma Galgani è senza dubbio la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne. La dama, ormai, sono più di 10 anni che prende parte alle dinamiche nate all’interno degli studi Elios, tant’è che di recente si è perfino trasferita a Roma, città in cui viene regolarmente registrato il programma, e tanti sono stati gli speciali dedicati al suo personaggio.

Secondo il settimanale Nuovo Tv, le cose potrebbe presto cambiare. In quanto la padrona di casa, Maria De Filippi, avrebbe drasticamente ridotto lo spazio a lei dedicato e starebbe pensando di far terminare il suo percorso. La notizia, come facilmente immaginabile, si è diffusa in poco tempo a macchia d’olio ed in molti sono rimasti spiazzati da tale indiscrezione e si chiedono chi mai possa prendere ora il suo posto.

A rompere il silenzio ci ha pensato Gianni Sperti che, intervistato dal magazine dedicato alla trasmissione, ha vuotato il sacco rivelando se è vero o meno che Gemma Galgani è pronta a lasciare Uomini e Donne.

Gianni Sperti rompe il silenzio su Gemma Galgani a Uomini e Donne

Gianni Sperti ai microfoni di Uomini e Donne Magazine è convinto che Gemma Galgani farà ancora parte del programma. In quanto non crede che sia nei suoi piani, o in quella della produzione, spegnere i riflettori su di lei e non solo. L’opinionista ha anche rivelato secondo lui qual è la differenza tra la dama torinese ed Isabella Ricci, la new entry che da qualche tempo a questa parte ha rubato i cuori di tutti i telespettatori di canale 5.

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne, il triste epilogo: la coppia si dice addio in diretta

“Non penso che se ne andrà“ ha subito chiarito Gianni Sperti. “Anzi, sono quasi certo che Gemma Galgani sarà ancora con noi“ ha poi proseguito facendo notare che cosa accomuna e che cosa divide Gemma e Isabella. “La differenza tra lei ed Isabella? Entrambe eleganti ma, mentre Gemma ‘insegue’ spesso l’amore perché innamorata dell’amore stesso, Isabella, donna risolta e risoluta, con un carattere forte, colta, è talmente centrata su se stessa che non permette a nessun uomo di mancarle di rispetto” ha confidato, trovando un certo riscontro positivo negli utenti della rete, che sembrano pensarla allo stesso modo.

Il confronto in studio fra Riccardo e Roberta, le parole di Ida e… Avete visto cos’è successo nella puntata di oggi? Guardate qui 👇😎 #UominieDonne https://t.co/n1MuNSum12 — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 7, 2021

Gemma Galgani non lascerà Uomini e Donne, ma sicuramente si prenderà una piccola pausa visto che è stata annunciata la data dell’ultima puntata della stagione.