Uomini e Donne, il triste epilogo: la coppia si dice addio in diretta

Uomini e Donne, il triste epilogo sconvolge il pubblico: la coppia, dopo una notte insieme, si dice addio in tv.

Triste epilogo per una coppia di Uomini e Donne. L’annuncio in televisione sconvolge i fans del programma di Maria De Filippi convinti che la coppia potesse vivere una vera favola d’amore. Tutto accade nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi. Al centro dello studio del dating show di canale 5, Luca Cenerelli ed Elisabetta annunciano la fine della storia d’amore.

Dopo mesi di frequentazione, Elisabetta ha deciso di chiudere con il giovane cavaliere. Una decisione che spiazza tutti scatenando la dura reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Uomini e Donne, Luca Cenerelli ed Elisabetta si dicono addio: Maria De Filippi censura la reazione di Tina

Protagonisti della puntata di Uomini e Donne del 6 maggio sono Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone. Dopo aver tolto tutti i paletti e aver trascorso la notte insieme, Luca ed Elisabetta si sono detti addio. A prendere tale decisione è stata Elisabetta. Tina Cipollari e Gianni Sperti, come raccontato le talpe del Vicolo delle News, sono convinti che Elisabetta sia stata costretta a prendere tale decisione.

Elisabetta spiega di aver provato a vedere il rapporto in modo distaccato seguendo i consigli di Tina Cipollari capendo di non poter andare avanti. Da qui la decisione di chiudere. Tina, così, si scaglia contro Luca con parole forti al punto che, come raccontano le talpe del Vicolo delle News, Maria De Filippi decide di tagliare la scena.

Tra Luca, Gianni Sperti e Tina Cipollari va in scena un lungo botta e risposta nel corso del quale il cavaliere non si scompone più di tanto. La rottura tra Luca ed Elisabetta arriva dopo diverse settimane di frequentazione nel corso delle quali, però, Luca aveva spiegato di non provare un sentimento per Elisabetta.

Elisabetta, poi, decide di cominciare a conoscere un nuovo cavaliere, Gabriele. Si tratta di un ristoratore romano che conquista le attenzioni di Elisabetta che decide di tenere dando il via ad una nuova frequentazione.