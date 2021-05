Uomini e Donne: è arrivato il fatidico addio di fine stagione. Gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari e la conduttrice Maria De Filippi salutano il pubblico: ecco quando arriverà lo stop.

Uomini e Donne, il programma televisivo ideato e condotto da Maria De Filippi insieme agli opinionisti fissi Gianni Sperti e Tina Cipollari sta per prendersi una pausa estiva. Com’è noto, il programma va in onda ininterrottamente dal lontano 16 settembre del 1996, negli anni ha subito numerose evoluzioni e aggiunte.

Innanzitutto per chi non lo ricordasse, Uomini e Donne era stato ideato come una versione “adulta” di Amici di Maria De Filippi. Una sorta di luogo in cui una coppia raccontava la propria storia per discuterne con il pubblico.

Ma la vera rivoluzione di Uomini e Donne è avvenuta nel gennaio del 2001, quando il programma ha assunto le sembianze odierne: un programma per incontri finalizzato alla possibilità di instaurare nuove relazioni sentimentali. Solo negli ultimi 5/10 anni Uomini e Donne ha aperto la possibilità ad altre categorie, come ad esempio il trono over, tra cui spicca Gemma Galgani, divenuta ormai un simbolo del programma, molto nota per le grosse litigate con la Cipollari o come il trono gay tra cui ricordiamo sicuramente Claudio Sona e Mario Serpa.

Insomma Uomini e Donne non si è mai fermato, se non che per la consueta pausa estiva. Ecco quando sarà lo stop del 2021.

Uomini e Donne: la data dello stop estivo del programma

Ben presto, Uomini e Donne (come altri programmi televisivi come Pomeriggio 5) chiuderà le porte per concedersi una meritata vacanza estiva. Mancano infatti poche settimane in cui vedremo la scelta di Giacomo Czerny, Samantha Curcio e Massimiliano Mollicone.

Secondo le rivelazioni di Davide Maggio, i riflettori sullo studio di Uomini e Donne si chiuderanno venerdì 28 maggio, in concomitanza con il già citato Pomeriggio 5 condotto da Barbara D’Urso.

Mentre per quanto riguarda il trono classico siamo in attesa delle scelte dei tronisti ( Samantha Curcio è indecisa tra Alessio Ceniccola e Bohdan Beyba; Massimiliano Mollicone tra Eugenia Rigotti e Vanessa Spoto; Giacomo Czerny tra Carolina Ronca e Martina Grado) sappiamo per certo che il trono over tornerà allo stesso identico modo a settembre con tutte le date e i cavalieri.