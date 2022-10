Uomini e Donne, il dettaglio in diretta non sfugge: la telecamera riprende tutto

Uomini e Donne: la telecamera ha ripreso ogni cosa e il dettaglio durante il corso della diretta non è sfuggito al pubblico.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo degli italiani con un appuntamento nuovo di zecca dove sono andate in scena le dinamiche tra le dame e i cavalieri più amate di sempre. Dinamiche che come al solito hanno appassionato i telespettatori in quanto al centro della scena ci sono stati ancora una volta Ida Platano e Alessandro Vicinanza che hanno deciso di dare una nuova chance al loro amore e non sono mancate le frecciate e provocazioni di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che non hanno proprio mandato giù questo riavvicinamento.

Durante il corso della puntata però, e tra un litigio e l’altro tra questi protagonisti, la telecamera ha ripreso un dettaglio che non è affatto sfuggito ai telespettatori che sui social hanno commentato l’accaduto chiedendosi il perché di questo repentino cambiamento considerato che in studio hanno voluto far passare l’episodio un po’ in sordina.

Il dettaglio a Uomini e Donne non sfugge: il pubblico da casa nota tutto

Uomini e Donne, dove un ex protagonista dello show ha lanciato la bomba su Maria De Filippi, ha mandato l’ennesimo scontro tra Ida Platano e Roberta Di Padua, ma tra un botta e risposta e l’altra la dama di Brescia ha chiesto alla padrona di casa di poter uscire un secondo dallo studio in quanto ha necessità di dover andare fuori senza dilungarsi in ulteriori spiegazioni.

Maria De Filippi senza battere ciglio le concede la possibilità di poter abbandonare il programma e lei esce mentre al centro degli studi Elios il programma prosegue come se niente fosse. Una volta rientrata in studio però il pubblico ha subito notato qualcosa di strano in Ida. Che cosa?

L’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri era uscita dagli studi con un pantalone color pesca, che aveva riscosso un certo successo in fatto di stile, ed è rientrata con un semplice paio di jeans. Il dettaglio non è sfuggito all’occhio indiscreto delle telecamere e tutti si sono chiesti come mai di questo cambio di abito, ma il mistero galleggia ancora nell’aria in quanto lei ha preferito non rispondere alla curiosità del web.