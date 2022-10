Eva Grimaldi si è lasciata sfuggire un commento decisamente cattivo sulla gieffina Elenoire Ferruzzi che ha lasciato tutti senza parole.

Eva Grimaldi, nota attivista per il movimento LGBT, ha fatto un commento a dir poco fuori luogo su Elenoire Ferruzzi che nessuno si sarebbe mai aspettato, essendo da sempre una donna di larghe vedute e poco incline a dare giudizi sulle persone. C’è da dire che in questi giorni la Ferruzzi è stata pesantemente criticata da molte persone, a cui proprio non va giù il suo comportamento da prima donna e i suoi modi, a detta di molti, altezzosi e prepotenti.

C’è chi dice che la ex insegnante divenuta noto volto TV abbia deciso di prendere parte al GF vip sono per attirare l’attenzione su di sé e diventare più famosa di quanto non fosse in precedenza. Per questo motivo starebbe cercando di rendere la vita difficile ad alcuni suoi coinquilini, tra cui Daniele Dal Moro, con il quale avrebbe voluto avere una relazione. L’influencer ha invece ricevuto un due di picche dal ragazzo, che ha ammesso di considerarla solo una amica.

Eva Grimaldi, le dure parole contro Elenoire Ferruzzi

Sul suo account Instagram, Eva Grimaldi avrebbe parlato della Ferruzzi come di un “uomo di m…a”. Parole durissime che la Grimaldi ha poi cancellato in fretta e furia, anche se ormai le avevano lette quasi tutti.

Queste parole hanno lasciato senza fiato i fan della Grimaldi (che alcuni pensano abbia fatto ricorso alla chirurgia plastica), che si è sempre battuta con forza per i diritti delle persone transessuali e omosessuali. Questo incredibile giudizio sulla Ferruzzi ha quindi stupito non poco i suoi fan. Certo, sono in molti che in questo periodo proprio non sopportano la nota gieffina e influencer dalle unghie chilometriche. Quest’ultima, infatti, è di recente finita nell’occhio del ciclone dopo aver sputato alle spalle di un’altra concorrente del GF vip, Nikita Pelizon, in un gesto pieno di stizza e disprezzo.

I fan del programma si sono subito rivoltati contro la Ferruzzi e alcuni (tra cui lo staff della Pelizon), hanno chiesto a gran voce la sua eliminazione dalla trasmissione (di cui si è recentemente annunciata una svolta). Pare che il motivo di questo comportamento sopra le righe della Ferruzzi sua dovuto a un’estrema gelosia nei confronti di Nikita, che lei vedrebbe come una rivale in amore, essendo la Pelizon molto amica di Daniele. In realtà Nikita ha dichiarato che Elenoire non dovrebbe affatto temerla come rivale in amore, dal momento che per lei Daniele esploso un amico e niente di più. Ma c’è da scommettere che ne vedremo ancora delle belle tra le due…