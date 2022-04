Eva Grimaldi rifatta? Spunta l’inedita foto dal passato

Eva Grimaldi si è rifatta? In rete è spuntata una inedita fotografia dell’ex gieffina di Alfonso Signorini che mostra tutta la verità sui presunti ritocchini.

Eva Grimaldi è nota al pubblico della rete per essere stata una delle icone sexy del piccolo schermo degli italiani e di recente ha scelto di provare anche l’esperienza del reality show prendendo parte all’ultima edizione andata in onda, la più lunga della storia, del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

La sua permanenza non è durata quanto previsto, ma nel poco tempo che ha avuto modo di poter trascorrere nella casa più spiata d’Italia ha raccontato parte della sua storia che non è stata tutta rose e fiori.

La Grimaldi ha colpito tutti fin da subito per la sua bellezza e in molti si chiedono se sia tutto merito di madre natura oppure se durante il corso di questi anni sia ricorsa all’aiuto del chirurgo per migliorare cose del suo corpo che proprio non la convincevano. In rete l’ex gieffina di Alfonso Signorini ha scelto di pubblicare un inedito scatto che mostra come stanno le cose svelando tutta la verità.

Eva Grimaldi si è rifatta o si tratta soltanto di voci prive di fondamento? Ecco qui tutta la verità.

Eva Grimaldi si è rifatta? La foto del passato svela la verità

Eva Grimaldi non ha mai nascosto nulla al suo fedele pubblico, ma prima di proseguire con il tema principale di questo articolo è bene fare alcune precisazioni a riguardo. La prima è che questo articolo nasce con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il parere sui personaggi trattati né tantomeno esprimere inutili giudizi morali in merito alle scelte intraprese.

Ognuno è libero di fare ciò che vuole con il proprio corpo senza andare incontro a sterili commenti negativi che lasciano il tempo che trovano. Detto questo, torniamo al focus principale di questo articolo rivelando tutta la verità sull’ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha incantato tutti con i suoi look.

Eva non ha mai fatto mistero di essersi rifatta il seno, parlando di questo intervento anche durante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia dove ha ammesso che all’epoca fu consigliata di farlo dalle persone con cui aveva a che fare e di essersene pentita in quanto il primo intervento non è andato come sperato ed ha avuto alcuni problemi, ma il resto è tutto frutto di madre natura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Grimaldi (@evagrimaldireal)

Eva Grimaldi rifatta o meno resta una delle donne più belle del mondo dello spettacolo nostrano. In particolar modo in questo scatto inedito che la immortala con un look totalmente diverso rispetto a quello a cui siamo abituati.