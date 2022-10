Mai più tarme nella tua credenza con questa incredibile astuzia

Grazie a questo trucco le tarme non invaderanno più la tua credenza. ti libererai di loro per sempre

Le farine e i cereali sono i protagonisti delle nostre credenze ma sono anche molto amati dalle tarme alimentari. Spesso queste tarme invadono la credenza e contaminano il nostro cibo. Oggi ti sveleremo un modo molto semplice per tenerle alla larga.

Se anche tu sei stufo di trovare tarme nella tua credenza ti spieghiamo come preservare la tua cucina dall’attacco di questi non graditi ospiti. L’astuzia che stiamo per rivelarti è molto semplice, devi solo ricordarti questa piccola accortezza.

Ecco il trucco per tenere le tarme lontane dalla tua cucina

Molto spesso la soluzione più semplice e anche la più efficace. Per tenere lontane le tarme e le farfalle dei nostri armadi in cucina basta semplicemente conservare correttamente le nostre farine e i nostri cereali. Spesso chiudiamo male queste confezioni. L’ideale sarebbe togliere questi alimenti dalla loro confezione originale e conservarli in barattoli e contenitori ermetici possibilmente di vetro. Grazie a questo espediente le nostre farine e i nostri cereali si conserveranno meglio grazie all’assenza di aria ed inoltre per gli ospiti indesiderati l’accesso sarà praticamente impossibile.

Se nel barattolo si ha intenzione di riporre un cereale o una farina particolare che non usi molto spesso, è bene ricordarsi di apporre su questo barattolo una etichetta con la data di scadenza del prodotto.

Ricordati di utilizzare per la conservazione di questi ingredienti un armadio fresco ed asciutto, posizionato lontano da fonti di calore, poiché le tarme hanno una predilezione per il caldo e depongono le uova ad una temperatura che supera i 20 gradi. Questo è il motivo per il quale spesso le tarme proliferano maggiormente negli armadi della cucina adiacenti al forno o alla lavastoviglie.

Se le tarme hanno già invaso la tua dispensa dovrai pulirla adeguatamente e per farlo Ti consigliamo l’utilizzo dell’aceto bianco. Questo tipo di insetti odiano l’odore dell’aceto e probabilmente riuscirai a tenerli alla larga per un po’.

Un altro rimedio molto apprezzato è quello di mettere nella dispensa alcune foglie di alloro. Anche l’odore dell’alloro tende a tenere lontano questi parassiti.