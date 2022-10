Elenoire Ferruzzi e il dramma con gli uomini: la scioccante confessione

Elenoire Ferruzzi e il dramma vissuto con gli uomini: la confessione choc al Grande Fratello Vip 2022 della vippona.

Elenoire Ferruzzi si è lasciata andare ad una scioccante confessione sul suo rapporto con gli uomini. La concorrente del Grande Fratello Vip 2022 ha creato una prima dinamica con Luca Salatino per cui ha provato un interesse immediato e, successivamente, con Daniele Dal Moro con cui ha avuto un durissimo scontro dopo l’ammissione di quest’ultimo di vederla solo come un’amica.

Elenoire, tuttavia, è convinta che Daniele, pur provando un interesse per lui, si vergogni ad ammetterlo “come tutti. E’ una situazione che vivo da quarant’anni”, ha sbottato con gli altri concorrenti che hanno provato a farle capire che l’interesse che pensa di aver visto in Daniele potrebbe essere solo una sua sensazione. Contemporaneamente, hanno provato a capirla ricordando le sofferenze che ha vissuto in passato con gli uomini.

Elenoire Ferruzzi: “Gli uomini cercano una sola cosa da me e poi si vergognano”

La vita di Elenoire Ferruzzi non è stata affatto semplice come ha raccontato lei stessa ad Alfonso Signorini nel corso di una puntata del Grande Fratello Vip 2022. “La mia vita, la vita delle trans è difficile, sono disumanizzate a livello sociale, lavorativo. Non hanno un’integrazione. La società non permette un’integrazione per vari pregiudizi. Io sono privilegiata: ho una famiglia che mi ama tantissimo, mamma e papà sono due angeli custodi, mi hanno accompagnata nel mio cammino da subito”, ha raccontato Elenoire che, al proprio fianco, ha sempre avuto la famiglia che l’ha sostenuta in tutto.

Poi la confessione sul rapporto con gli uomini: “Si vivono rapporti sempre promiscui, mai palesati, sempre nascosti. L’uomo si approccia in una maniera squallida, ricercando sesso, anche sentimenti, ma tutto questo non deve essere mai palesato. E questo è sempre motivo di sofferenza. È un marchio per loro, una cosa di cui vergognarsi. Questo succede alle cose non libere”, ha confessato Elenoire che non nasconde il desiderio di essere amata e di avere una storia vera e semplice.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip, a detta della Ferruzzi, sta vivendo la stessa situazione che vive costantemente fuori dalla casa di Cinecittà.