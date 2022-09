GF Vip 7, dopo il due di picche ad Elenoire, scoppia la bomba su Luca Salatino: rivelazione choc

Dopo la lite furiosa e il due di picche dato da Luca a Elenoire, scoppia una nuova bomba sul GF Vip 7: l’ex tronista al centro di una rivelazione choc.

Le tensioni si fanno sempre più forti all’interno della casa del GF Vip 7. Sembra quasi strano pensare che in poco più di una settimana dall’ingresso dei vipponi, si siano innescate già così tante dinamiche scoppiettanti. Di sicuro era immaginabile che un personaggio travolgente e particolare come Elenoire Ferruzzi avrebbe fatto discutere. La miccia si è innescata qualche giorno dopo dall’inizio del reality, quando la diva del web ha dichiarato di provare dei sentimenti per Luca Salatino.

A lasciare di stucco non è stato soltanto questo, ma principalmente la sua reazione ad un video dal tono divertente, in cui venivano mostrate le scene di un feeling speciale tra lei e il tronista. Com’è naturale che sia, da uomo fidanzato e innamoratissimo, l’ex volto di Uomini e Donne si è affrettato a chiarire che nel suo cuore c’è soltanto Soraia, ma la cosa non è scesa proprio giù alla vippona.

La Ferruzzi si è scatenata nella lite che tutti ormai conoscono, accusando il giovane di nascondere il suo interesse per “vergogna”, paragonandolo alle sue esperienze passate. A intervenire in puntata è stato anche Alfonso Signorini che ha cercato di far ragionare la performer ridimensionando il problema. La sua reazione esagerata non doveva, dunque, mirare al vittimismo su temi delicati come l’essere trans, che nulla comunque aveva a che fare con la situazione di Luca. Ora, però, un nuovo risvolto cambia le carte in tavola.

“Ci siamo visti”, spunta la ragazza trans che ha un passato con Luca Salatino

Nelle ultime ore la questione Luca Salatino ha preso una piega del tutto inaspettata. Di certo nel discutere l’argomento Elenoire Ferruzzi, il ragazzo ha dimostrato sempre molta sensibilità, ribadendo più volte che non aveva nessuna vergogna ad avvicinarsi a lei in amicizia. Il suo disinteresse amoroso è dovuto semplicemente al suo essere impegnato che, a prescindere, lo allontanerebbe da qualunque altra donna. Insomma, un comportamento molto diplomatico quello del gieffino, ma nessuno probabilmente si sarebbe aspettato una rivelazione come quella di oggi.

Nelle ultime ore Noemi, una ragazza trans, si è esposta sui social, dicendo la sua sua lite tra Luca ed Elenoire, ma non solo. “Elenoire tranquilla che c’è speranza anche per te“, ha lanciato la frecciatina. “Magari non nella casa ma probabilmente quando non sarà fidanzato…te lo dice una che ci è passata“, ha aggiunto poi aprendo così un capitolo su una presunta relazione tra lei e il vippone. L’esperto di gossip Amedeo Venza non ha perso tempo ed ha contattato immediatamente Noemi per avere maggiori dettagli.

“Luca è un bravissimo ragazzo…lo conosco da 10 anni e ci siamo visti molte volte e proprio per questo potrebbe dire semplicemente la verità ad Elenoire, cioè che non è il suo tipo visto che con le ragazze trans ha avuto esperienze!“. Una dichiarazione spiazzante di cui chiaramente, la ragazza del web si è assunta tutte le responsabilità, sostenendo di avere anche dei video di loro due insieme. A questo punto i dettagli potrebbero non essere trascurabili e chissà che Signorini non decida di affrontare la tematica al più presto.