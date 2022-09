GF Vip 7, lite furiosa in casa: il vippone pronto a lasciare il reality, “Sto male”

Momenti di tensione nella casa del GF Vip 7, scoppia la lite furiosa tra due vipponi per amore: uno di loro è pronto a lasciare il reality, non ce la fa più.

É trascorsa appena una settimana da quando i riflettori si sono riaccesi ufficialmente nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo tanta attesa ed un fiume di indiscrezioni, nelle due puntate iniziali di lunedì e giovedì il cast si è finalmente formato al completo. Fin dalle prime battute è apparso chiarissimo che, quest’anno più che mai, Alfonso Signorini è riuscito a confezionare un gruppo variegato e vincente.

Le personalità forti di certo non mancano, partendo dalle “Tre Grazie”, come sono state rinominate dal conduttore, Elenoire Ferruzzi, Pamela Prati e Patrizia Rossetti, per passare poi ai nomi di punta come Antonino Spinalbese. Insomma, le sorprese e i colpi di scena non mancheranno tra le mura della casa più spiata d’Italia, dove saranno affrontate tematiche anche molto profonde come la malattia di HIV di cui Giovanni Ciacci è affetto.

E se il direttore di Chi ha preparato il terreno alla perfezione mettendo le pedine giuste, probabilmente nessuno si aspettava, però, che i toni si alzassero già dopo qualche giorno. A far partire la miccia è stata una clip mandata in onda nel fine serata di giovedì, dopo la quale si è scatenata una reazione che ha lasciato pubblico e vipponi a bocca aperta.

Volano gli stracci tra Elenoire e Luca, lei lo accusa di nascondere la verità

Un video dal tono ironico mostrava il feeling simpatico condito da qualche gesto d’affetto che si era stabilito nei primi giorni tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino. Dopo la clip, però, l’ex tronista ha esposto molto candidamente che per lui si trattava di un gioco senza alcuna malizia, anche perché si dichiara innamoratissimo della fidanzata Soraia Ceruti. Le sue parole, però, non sono scese alla performer che, sulle prime ha mostrato disappunto, per poi esplodere in un vero e proprio sfogo d’amore.

Nonostante il gruppo intero dei coinquilini avesse cercato più volte di far comprendere alla vippona che probabilmente ha mal interpretato l’atteggiamento di Luca, che già negli scorsi giorni aveva gelato tutti con la sua rivelazione, lei non ha voluto saperne, continuando a portare avanti la sua teoria. A suo avviso, infatti, Salatino sarebbe preso da lei ma, per un senso di vergogna, avrebbe deciso di negare tutto davanti alle telecamere. Esasperato dalla situazione, nel pomeriggio di ieri, il vippone si è lasciato andare a parole pesanti contro Elenoire: sono letteralmente volati gli stracci sotto gli occhi di tutti.

“Io dico quello che sento…sono giorni che rompi il c**** a tutti col fatto che ti manca. Basta! Ma tu pensi che io sono scema? Hai visto la clip e ti sei vergognato, come fanno tutti! Sei uguale a quelli che nascondono tutto!“, ha urlato la Ferruzzi di fronte ad un Salatino altrettanto agitato. In una lite furiosa, l’ex volto di Uomini e Donne ha risposto alle accuse con un turpiloquio continuo, cercando ancora una volta di farle comprendere il suo malinteso.

Non c’è stato nulla da fare, perché i due si sono allontanati in un punto che sembra una rottura definitiva. Luca a questo punto appare sempre più provato dalla bagarre che si è scatenata ed ha già espresso il desiderio di abbandonare la casa. “Sono cinque giorni che piango non ce la faccio più, me la sto vivendo male tutti i giorni, voglio andare a casa“, ha confidato ai compagni di avventura.