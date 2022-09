“Volevo suicidarmi”: la confessione di Luca Salatino gela tutti al GF Vip

By

Luca Salatino ha fatto una confessione che ha gelato il pubblico del Grande Fratello Vip. Nessuno si sarebbe aspettato parole del genere da lui.

Luca Salatino, dopo la recente esperienza a Uomini e Donne, sia nel ruolo di corteggiatore che tronista, è stato selezionato da Alfonso Signorini per essere uno dei protagonisti della settima edizione del GF Vip.

In molti si sono subito aspettati da lei un personaggio divertente, un ragazzo con la battuta pronta in grado di strappare i sorrisi a tutti i telespettatori di canale 5. Luca ha confermato tutto questo, ma anche dimostrato di essere molto di più. Tant’è che nonostante sia entrato nel programma soltanto da pochi giorni ha scelto di raccontarsi come mai prima d’ora.

Parlando a tu per tu con Elenoire Ferruzzi, Luca Salatino ha confidato di aver pensato al suicidio durante il corso di un periodo difficile della sua vita in cui ha sofferto di depressione. Una confessione arrivata come un fulmine a ciel sereno e che ha spiazzato il pubblico del piccolo schermo di canale 5.

GF Vip, Luca Salatino spiazza tutti: la toccante confessione che non ti aspetti

Luca Salatino ha deciso di raccontarsi a cuore aperto alla sua compagna di viaggio Elenoire Ferruzzi durante il corso della loro esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, dove una vippona è finita nel mirino di Sonia Bruganelli, rivelando di aver vissuto anche lui un periodo buio. Un periodo in cui aveva anche pensato di levarsi la vita.

“Ti capisco quando parli di queste cose” ha esordito l’ex tronista, mentre la Ferruzzi parlava del periodo buio della sua vita. “Inutile cercare di respingere e abbattere l’ansia” ha poi proseguito raccontando la sua esperienza in tal proposito. “Credo che sia sbagliatissimo, perché l’alimenti” ha poi osservato.

“Devi accettarla, perché è uno stato d’animo come la felicità, il nervosismo e la tristezza” ha continuato l’ex tronista di Maria De Filippi. “Certamente scatena tante sensazioni che non sono belle. Pensa che io volevo suicidarmi“ ha poi concluso senza andare oltre sull’argomento ma senza alcun dubbio Luca Salatino al Grande Fratello Vip avrà modo di affrontare meglio l’argomento rivelando ancora una volta una sfaccettatura di lui di cui non siamo ancora conoscenza.