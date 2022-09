Sei una over 40? Queste acconciature ti tolgono almeno 10 anni

I tagli giocano un ruolo da protagonisti nella lotta contro l’età, ma non tutti sono capaci di ringiovanirti davvero. Ecco quali sono capaci davvero di farlo.

Parti sempre da questi assunti di base, ma poi attingi da questi consigli di look per capire quali saranno i tagli perfetti che potranno ringiovanirti.

Ovviamente la prima regola è sempre questa: parti innanzitutto dal taglio che sta bene, valorizza ed esalta i tuoi lineamenti. Ad ogni viso corrisponde un tipo di acconciatura diversa e non possiamo prescindere da questo nella nostra scelta finale.

La chioma, quindi, già da sola può avere un effetto antiage, togliendo decine di anni in pochissimo tempo e con pochissimi sforzi il più delle volte.

Per comprendere quali acconciature e tagli possono ringiovanirti, sappi che non dovrai necessariamente optare né per i capelli corti né per quelli medi né tantomeno per quelli lunghi. A te la scelta sui centimetri.

Dobbiamo però considerare separatamente queste tre “fazioni”, che possiamo considerare anche degli stili di vita, dei segni di riconoscimento.

Ci sono infatti celeb che vengono riconosciute anche per il loro stile in questo senso.

Qualche esempio? Nell’immaginario comune Halle Berry ha sempre i capelli corti, anche quando li fa crescere ed arrivare almeno alla spalla. La ricordiamo tutti con una “micro chioma” comunque.

Allo stesso modo, quando pensi a Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, non le immagini sempre con i capelli lunghi? Tutte loro, infatti, hanno provato a cambiare acconciatura, ma sono sempre tornate ad optare per la lunghezza.

In ogni caso, partendo dai capelli corti, quali acconciature riescono a ringiovanirti?

Partiamo subito dicendo che dopo gli anta il tuo obiettivo dovrebbe essere nascondere le rughe quanto più possibile. Ergo, potresti pensare di optare per una frangia oppure un ciuffo non potendo puntare sulla lunghezza.

Ecco perché i tagli extra short andrebbero del tutto aboliti dopo i 40 anni. Quali scegliere? Quelli eleganti, fini, chic. Un esempio perfetto potrebbe essere un pixie cut, raffinato, morbido, delicato. Se il tuo capello lo consente, poi, potresti optare per un riccio, che dà volume, ha un effetto botox naturale, dona a tantissimi tipi di volto. Per quanto riguarda i tagli lunghi, invece, se vuoi qualcosa che possa ringiovanirti, potresti optare per dei layers, cioè uno scalato asimmetrico. In questo modo la tuo chioma sarà caratterizzata soprattutto dal movimento che otterrai in questo modo e questo ti toglierà di sicuro qualche anno.

A questo punto una domanda sorge spontanea: frangia sì oppure frangia no? Partiamo dal presupposto che il tuo taglio per renderti più giovane non dovrebbe essere segnato da geometrie troppo evidenti.

Detto ciò, la frangia in sé riesce a nascondere eventuali righe sulla fronte, ma perché non sia eccessivamente dritta, potresti ad esempio propendere per una a tendina, che assolve perfettamente al suo compito di togliere qualche anno dal tuo viso.

Infine, esistono anche dei tagli medi capaci di ringiovanirti. Un esempio? Il caschetto cosiddetto all’italiana ed il bob. Entrambi – non a caso ovviamente – sono scelti spessissimo dalle celeb più iconiche.

Altri esempi possono essere lo Shag oppure il Wob asimmetrico: entrambi inoltre si prestano anche al riccio e al mosso, quindi se vuoi un taglio sbarazzino questi sono perfetti per te.

Se poi vuoi conoscere anche quali saranno i tagli di tendenza nell’autunno 2022, ecco la nostra guida.

In ogni caso, appare chiaro che i capelli, nel crearsi un’identità percepita, giocano un ruolo fondamentale davvero.