I capelli questo autunno si porteranno così: ecco i tagli di tendenza

Stai pensando di darci un taglio e ti stai chiedendo quali saranno i tagli di tendenza in autunno? Ecco una lista che potrebbe fare al caso tuo.

Diciamoci la verità, quante donne ad ogni cambio di stagione vorrebbero cambiare look?

E poi, il mare è bellissimo, ma spesso, insieme ai raggi dei sole ed al caldo, rovina i capelli.

Inoltre in estate siamo abituate a lavare più spesso i capelli, ma contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non sempre questo è un bene.

Detto ciò, se stai pensando di rinnovare il tuo hair look, ci sono alcune cose che dovresti sapere in vista dell’autunno.

Le sfilate autunno inverno 2022 ci hanno già dato dei suggerimenti su quello che sarà in voga in questi mesi ed è proprio da lì che possiamo prendere spunto.

E non solo, anche le influencer, le celeb di tutto il mondo, i cataloghi dettano legge in fatto di look, quindi anche da lì possiamo attingere per comprendere dove vogliamo arrivare.

A tutto ciò possiamo aggiungere il nostro tocco et voilà, ecco il nostro cambio look originale, unico, personale al 100%.

Da dove possiamo partire? Ecco i tagli che saranno di tendenza per tutto l’autunno (e non solo probabilmente).

Ecco i tagli di tendenza in autunno

Quali sono i tagli di capelli che vedremo più spesso in giro in autunno? Spoiler: ce ne sarà letteralmente per tutti i gusti.

Il primo look – forse apparentemente banale, ma sempre sofisticato – è costituito semplicemente dalla riga a lato.

Ricercata, elegante, bon ton per definizione, questa – che sia portata a destra oppure a sinistra, poco cambia – riesce a rendere qualsiasi chioma chic in poche mosse.

Sdoganata da Chanel, questo è il tipico evergreen che non tramonterà mai e non smetterà mai di scrivere la storia degli hair look.

Allo stesso modo, lo scalato frontale – oppure verticale, che dir si voglia – ci insegna che spesso dalla semplicità derivano le migliori scelte. Non c’è bisogno di osare, scegliendo look stravaganti per essere originali e sentirsi sempre al top.

Come portare questo look? Come vuoi. Puoi scegliere di portare i capelli lisci, mossi, oppure ricci, lo scalato sta bene su tutto (e stiamo benissimo con).

Un altro intramontabile successo del mondo dei capelli? Il bob (conosciuto dai più semplicemente come caschetto). Come portarlo questo autunno per seguire i trend di stagione? Dipende.

Nel senso che puoi scegliere se portarlo semplicemente corto – e sarai estremamente femminile, sensuale e chic – oppure aggiungere una frangia, purché sia dritta e corta.

In entrambi i casi, quest’anno dovremo abbandonarci ad un mai banale ondulato per conformarci alle ultime tendenze. L’effetto è comunque estremamente sensuale, con e senza frangia.

Se hai i capelli ricci naturalmente, perché non scegli di portarli semplicemente così come sono? La parola chiave quest’anno sarà volume, quindi sì a tutto ciò che non è “piatto”. E ben vengano i ricci, in tutte le loro declinazioni.

Se poi hai anche i capelli corti, sarà ancora meglio: aggiungi al look semplicemente una frangetta corta e sarai impeccabile.

Da aggiungere alla lista dei trend autunnali è anche il soft cut. In questo caso sì alle sfumature e no ai tagli troppo strong. Questo taglio è capace di addolcire i lineamenti e si adatta ad ogni tipo di capello e a donne di tutte le età. Provare per credere.

Continuerà poi a sbaragliare la concorrenza la chin bang, che altro non è che una sorta di frangia a tendina molto lunga, che ha spopolato praticamente per tutta l’estate. A portarla alla luce è stato ovviamente il mondo dei social, in particolare TikTok, ormai autore di moltissime tendenze.

In ogni caso, la chin bang – che possiamo definire una via di mezzo tra una frangia lunga ed un ciuffio – è adatta soprattutto a chi ha il viso tondo, ma può adattarsi a diversi tipi di taglio, quindi possiamo definirla comunque versatile.

Se vuoi sapere di più sulla chin bang, ecco la nostra guida.

E ancora, ad essere di tendenza in autunno sarà anche il buzz cut. Di cosa si tratta? Di un taglio minimale all’ennesima potenza, nel senso che praticamente consiste nel rasare i capelli.

Puoi scegliere se rasarli completamente, oppure lasciarli leggermente più lunghi ed in questo caso puoi optare per un colore molto forte, che riesca a sorprendere chi ti vede.