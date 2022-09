La difesa personale non è un’arte innata. Si sceglie di impararla, perché difenderti dagli aggressori non è mai abbastanza e questi trucchi possono fare la differenza.

Quante volte hai avuto paura di rincasare o spostarti da sola per la minaccia di un ipotetico aggressore? Non si tratta di fantasie o paranoie, ma di una cruda realtà con la quale ogni donna deve fare i conti tutti i giorni della sua vita. Conoscere dei trucchi per difenderti non è sempre una garanzia di salvezza, ma è avere almeno la possibilità di contrastare chi ti vuole fare del male. Sono piccoli gesti, una volta imparati avrai meno paura, anche se purtroppo questo problema sociale rimane.

E’ bene iniziare ad affermare chiaramente una concezione scontata per alcuni, dolorosa per le donne: la violenza di genere è un problema nella società di oggi, non è scomparsa! Le attiviste femministe non sono ripetitive, è la mascolinità tossica ad essere dura a morire.

Il problema è che non si dovrebbero impartire dei trucchi di difesa fisica, ma si dovrebbe vivere in un mondo avulso da violenze! Sarebbe opportuno insistere ad insegnare che un mondo fatto di violenza non è sano!

Parlare di questi temi è il primo passo. Proporre provvedimenti e riforme politiche che possano arginare ed eliminare il problema, e poi attuarle è il modo per agire.

Violenza genera altra violenza direte, ma la difesa personale è uno dei metodi che può fa venire meno, in questo contesto di vuoto legislativo, ripercussioni gravi.

Non è detto che seguendo questi trucchi non subirai un furto, ferite o chissà quale altra terribile conseguenza, ma una cosa è certa: prevenire è meglio che curare, e per agire bisogna farsi trovare pronte.

Donna o uomo che sia, gli attacchi nel nostro mondo sono all’ordine del giorno. Se altri non conoscono il rispetto altrui, impara questi trucchi per difenderti da un aggressore malintenzionato.

Trucchi per difenderti da un aggressore, ecco come

Per imparare questi gesti non dovrai avere né una muscolatura sviluppata, né tantomeno le tue dimensioni dovranno essere imponenti: ti basta conoscere dei trucchi per sviare dalle “situazioni pericolose.” Ti proponiamo delle scene nelle quali potresti trovarti, non è detto che accadano per cui non farti spaventare, ma diventa pronta a tutto.

Con questi trucchi potrai difenderti da un aggressore, ma non farai del male a nessuno. Nel senso, non sono pratiche di arti marziali di difficile esecuzione, inoltre non sono neanche mosse così “letali”, del genere che non manderai nessuno in ospedale. Ma senza dubbio “imparare l’arte e metterla da parte” è un’ottima via.

La prima situazione spiacevole che potrebbe verificarsi, è quando una volta entrata nella tua auto un malintenzionato vuole aggredirti alle spalle. Tu sei il guidatore e lui si è intrufolato e nascosto dietro: come reagisci?

Sfrutta le tue conoscenze: chi meglio di te “conosce la tua auto?” Rispondi alla sua aggressione tirando la leva del sedile e spingi con forza verso dietro. Effetto sorpresa unito alla leva può essere la tua salvezza.

Il secondo contesto nel quale potresti trovarti è nel caso in cui il malintenzionato ti tiri il braccio. Tocca con una forte pressione un punto della mano, tra il pollice e l’indice e insisti immobilizzandolo.

Infine, una terza possibile disavventura si realizza quando ti mette con le spalle al muro. Sembra una situazione impossibile da risolvere, invece l’aggressore segna la sua condanna a morte. Spingi con forza con le gambe dal muro, e colpisci il volto!

In questo video ti verranno illustrate le mosse che ti abbiamo spiegato, in modo da aver più chiari i trucchi qui esposti:

Essere pronti a tutto non è sbagliato, magari un giorno la violenza sarà un ricordo e non ci dovrà più essere l’esigenza di sapersi difendere.