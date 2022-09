Gemma Galgani rivela tutto sul suo futuro a Uomini e Donne: lo farà davvero!

Gemma Galgani rivela ai fan quale sarà la sua decisione sul futuro a Uomini e Donne: la Dama di Torino è pronta a farlo davvero.

Uomini e Donne tiene compagnia ormai da anni nella fascia pomeridiana della tv. Un programma che è diventato ormai quasi un rito, un amico, un punto di riferimento. Forse perché, con la sua incredibile lungimiranza, Maria De Filippi è riuscita a trasformare quello che era nato come un semplice talk show giovanile, in un’appassionante soap opera di vita reale, fatta di amori, delusioni ed intrighi.

Ad appassionare sono sicuramente le vicende amorose, linea portante del dating show, che nascono tra i vari personaggi che si alternano sulle sedioline e che ormai coinvolgono uomini e donne di ogni età e generazione. A tenere banco, come ogni edizione, anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, nomi di punta a cui Maria non ha proprio intenzione di rinunciare. Complice del successo degli ultimi anni, però, è stata certamente una delle protagoniste femminili: Gemma Galgani.

Giunta ormai alla sua tredicesima edizione di partecipazione, la torinese ha tenuto incollati i telespettatori con il suo susseguirsi di sfortune amorose, condite dai celebri confessionali in lacrime in camerino, le bagarre quotidiane con la Cipollari e i suoi interventi chirurgici in tarda età. Se nel programma ne ha subìta di ogni dalla sua acerrima nemica (tra cui indimenticabili gavettoni e torte in faccia), la Dama si è tolto qualche sfizio di “giovinezza” sfoggiando denti, seno e pelle liftata. Ora rivela le sue vere intenzioni.

“Lo prometto a Maria”, la Galgani questa volta fa sul serio

Nonostante l’esperienza di Uomini e Donne abbia sicuramente regalato a Gemma Galgani un’incredibile popolarità ed una buona carica di autostima che non tutte le signore âgées possono permettersi, una lacuna nella sua vita resta sempre. La Dama di Torino ha sempre dichiarato le sue intenzioni, da “inguaribile romantica” come lei stessa si definisce, ossia trovare l’uomo della sua vita.

Nel corso degli anni le ipotesi su un suo possibile abbandono del programma sono state più volte avanzate, ma sembra proprio che Gemma non voglia rassegnarsi all’impossibilità di conoscere l’anima gemella. Ed ecco allora che, in una recente intervista a Nuovo, il volto di punta di Uomini e Donne ha chiarito le sue intenzioni per questa nuova stagione televisiva. “Stavolta supererò qualsiasi ostacolo per incontrare l’uomo giusto“, ha dichiarato la torinese.

Non c’è nessuna volontà, dunque, di abbandonare la barca, anzi la Galgani sarebbe più convinta che mai sulla sua volontà di proseguire il percorso ed uscirne, semmai, sottobraccio a qualcuno. “Lo prometto a Maria, non vedo l’ora di innamorarmi davvero“, ha aggiunto con il celebre romanticismo che la contraddistingue, raccontando che la padrona di casa, anche per il suo tredicesimo anno di programma, non le ha dato alcuna dritta particolare su come comportarsi, bensì il suo consueto gentile supporto. Incrociamo le dita e attendiamo felici novità.