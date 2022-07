Gemma Galgani, addio Uomini e Donne? L’amore bussa alla sua porta

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne per trovare l’amore fuori dal programma? Ecco perchè, secondo Giorgio Manetti, non avverrà mai.

Gemma Galgani potrebbe lasciare Uomini e Donne per un amore conosciuto fuori dal programma di Maria De Filippi? Da anni protagonista indiscussa del trono over, Gemma ha vissuto diverse storie che, però, non sono mai andate a buon fine. La favola d’amore che Gemma sogna da tempo non è mai arrivata e, dopo l’ultima stagione nel corso della quale ha affrontato diverse delusioni, sono diversi i rumors secondo i quali Gemma potrebbe dire addio al parterre del trono over.

Gemma si sta così godendo l’estate insieme alla famiglia e agli amici tra i quali spicca Ida Platano, a sua volta single dopo aver provato a ricucire i rapporti con Riccardo Guarnieri. Ancora senza il principe azzurro accanto, Gemma lo troverà fuori da Uomini e Donne per poi salutare definitivamente il programma? Secondo una persona che conosce bene la Galgani si tratterebbe di un’ipotesi che, difficilmente, si realizzerà.

Amore per Gemma Galgani fuori da Uomini e Donne? Ecco perchè non accadrà mai

Nonostante vari rumors, il ritorno di Gemma Galgani a Uomini e Donne è quasi certo. A settembre, la dama di Torino potrebbe tornare con un naso nuovo per provare a conquistare quel principe azzurro che sogna da tempo. Nessun addio all’orizzonte, dunque, per la dama di Torino che, secondo Giorgio Manetti, non lascerà mai la trasmissione che le ha regalato popolarità.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, Giorgio Manetti che, con Gemma ha avuto una storia e che era pronto a viverla fuori dal programma prima della rottura definitiva, ha spiegato che la dama di Torino non lascerà mai il dating show di canale 5 per un motivo bene preciso.

“Gemma non uscirà mai da Uomini e Donne: a Maria fa comodo che resti lì, fa gioco al suo programma”, ha detto Giorgio che poi ha rivolto dei complimenti a Tina Cipollari e ad Isabella Ricci che a Uomini e Donne ha trovato l’amore di Fabio con cui è convolata a nozze.

Se, dunque, Gemma resterà nel parterre del trono over, è auspicabile un ritorno di Giorgio Manetti esattamente com’è accaduto nella scorsa stagione con Riccardo Guarnieri? Per il momento, tutto tace.