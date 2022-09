Cristina Quaranta nel mirino di Sonia Bruganelli: l’opinionista del GF Vip non si trattiene

Cristina Quaranta nel mirino di Sonia Bruganelli dopo pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip 7: il motivo scatena il web.

Nella casa del Grande Fratello Vip 7, i nuovi inquilini parlano dei vecchi concorrenti e le parole utilizzate non sono molto positive. Nel mirino dei nuovi vipponi sono finiti Soleil Sorge, Alex Belli, ma anche Davide Silvestri. A parlare di Soleil e di Davide Silvestri, in particolare, è stata Cristina Quaranta che Sonia Bruganelli aspetta al varco.

Un commento di Cristina Quaranta, in particolare, nei confronti di Davide Silvestri, ha causato la reazione di Sonia Bruganelli che ha lasciato un commento sotto un video del momento pubblicato dalla pagina Instagram Mondo Reality.

Sonia Bruganelli contro Cristina Quaranta: le dichiarazioni che non piacciono all’opinionista del Grande Fratello Vip 7

“Soleil non mi piaceva e ha fatto battute troppo forti contro Miriana, se io fossi stata in lei avrei reagito. Io e la Trevisan siamo state colleghe e siamo agli antipodi. Nei confronti di Soleil però è stata una signora, Sole le ha mancato di rispetto in maniera forte”, le parole della Quaranta su Soleil Sorge che ha poi aggiunto:

“La sensibilità non deve mai mancare e la mancanza di rispetto non ci deve mai stare. Io vado fuori di testa se mi manchi di rispetto. Se mi provochi su un punto debole sei cattivo e hai la cattiveria gratuita e io ti mando a fare in c**o. Io Soleil l’avrei presa e l’avrei affogata te lo dico chiaro”.

A scatenare, tuttavia, la reazione di Sonia Bruganelli che ha sempre provato ammirazione nei confronti di Soleil è stata una dichiarazione della Quaranta nei confronti di Davide Silvestri. Secondo l’ex ragazza di Non è la Rai, Davide Silvestri sarebbe arrivato in finale perchè non si sarebbe mai esposto.

“O fai come Silvestri che non so è mai esposto ed è arrivato in finale”, le parole che Cristina dice in un video pubblicato dalla pagina Instagram “Mondo Reality”. Video che è stato visto anche da Sonia Bruganelli che ha così commentato: “A lei pare facile, vedremo”.

L’opinionista del Grande Fratello Vip 7, dunque, è pronta a mettere alla prova Cristina. Riscirà ad esporsi e ad arrivare in finale?