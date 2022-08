GF VIP, Catfight tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: guerra aperta sui social

Uno scontro, quello tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che sembra non arrestarsi, ma stavolta potrebbero aver esagerato.

La settima edizione del Grande Fratello Vip inizierà tra meno di un mese ma già Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno fatto parlare di sé.

Le due non hanno mai nascosto l’antipatia che provano una verso l’altra. Però stavolta sui social si sono scatenate, ovviamente sotto gli occhi dei fan, che sono rimasti spiazzati dalle loro dichiarazioni. Ma scopriamo insieme i dettagli.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: è guerra aperta

La nuova edizione del Grande Fratello Vip comincerà il 19 settembre. Ma tutto ci fa pensare che si tratterà di una edizione a dir poco infuocata, non solo all’interno della casa più spiata d’Italia ma anche in studio, dove per il secondo anno consecutivo troveremo tra le opinioniste Sonia Bruganelli.

Questa volta però al suo fianco non ci sarà Adriana Volpe, con la quale la moglie di Bonolis ha fatto più volte discussione, bensì al suo posto arriverà una note cantante italiana, Orietta Berti. Alla conduzione invece ci sarà nuovamente Alfonso Signorini, che ha preso le redini del programma nel 2020, in occasione della quarta edizione. Infatti prima di lui era stata Ilary Blasi a portare avanti il reality, fin dalla prima edizione, trasmessa nel 2016. Quest’ultima poi è approdata a L’Isola dei Famosi, la cui ultima edizione ha visto la vittoria dell’attore romano Nicolas Vaporidis.

Nonostante manchi ancora un mese all’inizio del GF VIP, sui social le due acerrime nemiche hanno cominciato a scatenarsi. Stavolta l’attacco è partito proprio da Adriana Volpe, la quale ha approfittato di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo per lanciare un’accusa alla moglie di Bonolis, che al contrario suo è stata riconfermata come opinionista del reality. Ha affermato: “Va avanti chi ha potenti santi protettori alle spalle”. Ovviamente la risposta della Bruganelli non si è fatta attendere. Ha deciso di condividere parte di un articolo di Biccy: “Mi risulta che Guardì sia ancora in vita”. Quest’ultimo è il regista de I Fatti Vostri, il programma dove Adriana ha lavorato per diversi anni.

Sonia ha continuato la sua replica pubblicando un altro estratto dell’articolo dove si afferma che la Volpe non sarebbe stata riconfermata tra le opinioniste del Grande Fratello Vip perché nel corso della scorsa edizione si è lasciata influenzare troppo dai social, cambiando opinione di volta in volta e di puntata in puntata. Ed è proprio per questo motivo, almeno secondo la moglie di Bonolis, che la produzione ha deciso di rimpiazzarla.