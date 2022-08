Damiano David potrebbe essere molto vicino all’addio ai Maneskin? Poche parole da parte del famosissimo cantante sono bastate a gettare i fan nel panico più totale. Ecco cosa ha detto Damiano.

Momenti di panico per tutti i fan dei Maneskin. Il frontman della band, Damiano David, ha infatti risposto di recente a un articolo pubblicato su Twitter da Rai News e le sue parole hanno fatto subito scattare le supposizioni. Che sia vicino l’addio definitivo alla band che lo ha reso famoso?

Damiano David dei Maneskin ha risposto per le rime a un articolo di Rai News che ha usato, a quanto pare, parole poco precise per descriverlo. A infastidire il cantante 23enne, infatti, sembra essere stato il modo in cui è stato chiamato dall’emittente su Twitter. I fan, però non hanno affatto apprezzato la precisazione fatta dal cantante e ora subodorano un suo possibile allontanamento dalla band (che così si è guadagnata il successo planetario…)

Damiano dei Maneskin preoccupa i fan: vicino l’addio alla band?

L’articolo che ha generato discordia tra Damiano dei Maneskin e Rai News era relativo alla recente adozione, fatta dal cantante e dalla compagna Giorgia Soleri (che soffre da 8 anni di una malattia molto invalidante), di un gattino con gravi problematiche di salute.

La notizia dell’adozione è stata pubblicata dai maggiori giornali nazionali e ha fatto rapidamente il giro del web. Su Twitter, Rai News ha così intitolato il suo articolo: “Damiano dei Maneskin adotta un gatto maltrattato”. In didascalia è apparso scritto: “Si chiama Zyggy, omaggio a Bowie, il gatto maltrattato, bianco e cieco da un occhio adottato da Damiano dei Maneskin e la sua fidanzata”. Il titolo sembra non essere affatto piaciuto a Damiano, che ha commentato sotto il post: “Damiano David, grz [grazie]”.

I fan si sono subito prodigati in una serie di commenti molto secchi e negativi sul comportamento giudicato saccente di Damiano. Uno di loro ha scritto “Senza i Maneskin non sei nessuno”. Proprio in riferimento al fatto che, senza la sua band, Damiano sarebbe stato un completo sconosciuto al grande pubblico. Lo stesso tipo di accoglienza l’hanno avuta le lamentele della sua fidanzata, Giorgia Soleri. Alla ragazza, infatti, non piace il fatto che i giornali si riferiscano a lei chiamandola “la fidanzata di Damiano dei Maneskin”. Insomma, in un modo o nell’altro Damiano e Giorgia finiscono sempre al centro del gossip nazionale. I fan dei Maneskin, però, continuano a sperare che la volontà di dissociarsi dalla band da parte di Damiano non si traduca in vero e proprio allontanamenti dalla band.