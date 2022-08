Tra Loredana Lecciso e Romina Power non è mai scorso buon sangue, ma una recente affermazione fatta dall’attuale compagna di Albano ha lasciato i fan letteralmente senza parole. Ecco cosa ha rivelato la Lecciso su Romina.

Come è ormai ben noto, Loredana Lecciso non ha mai sopportato l’ex del suo attuale compagno Romina Power. D’altronde non deve essere stato facile per la showgirl essere sempre messa a confronto con la tanto amata Romina, uno dei simboli per eccellenza della musica italiana. In una recente intervista Loredana non ce l’ha fatta più e ha voluto togliersi qualche fastidioso sassolino dalla scarpa, facendo un’affermazione piuttosto sconvolgente sulla ex storica del compagno Albano. I fan non hanno potuto credere alle loro orecchie!

Loredana Lecciso ha lanciato una vera bomba su Romina Power che ha stupito tutti i suoi fan. Tra Romina e Loredana non c’è mai stato un rapporto, per così dire, pacifico. Dopotutto non deve essere stato facile per l’attuale compagna di Albano venir sempre paragonata alla talentuosa ex moglie di quest’ultimo (con il quale, tra l’altro, ha cantato molte canzoni ormai diventate il simbolo della cultura pop italiana). Ma cosa ha rivelato la Lecciso su Romina Power che ha così sconvolto i fan di quest’ultima?

Loredana Lecciso, il commento al vetriolo su Romina Power che ha gelato tutti

In una recente intervista, Loredana Lecciso ha reso pubblica la sua profonda avversione verso la figlia di Tyrone Power Romina Power, asserendo che “La verità viene fuori nel bene e nel male. E’ questione di tempo, e io sono paziente”.

Parole davvero raggelanti che hanno spinto i fan della cantante a chiedersi che cosa mai l’ex di Albano (di cui forse non conosci queste curiosità) abbia tenuto nascosto per tutti questi lunghi anni. Il mistero al momento non è ancora stato svelato. Loredana, dal canto suo, non ha aggiunto altri dettagli alla sua affermazione. Eppure l’ipotesi che la Power possa nascondere diversi scheletri nell’armadio ha chiaramente lasciato insulti fan molto scossi.

Oltre alle poche parole spese nei confronti di Romina, la Lecciso (che ha recentemente dichiarato di voler diventare nonna) ha anche fatto un’altra dichiarazione importante. La showgirl ha affermato che uno dei suoi più grandi sogni sarebbe quello di condurre un programma tutto duo insieme alla sta figlia Jasmine. “Se mi proponessero un programma in coppia con mia figlia Jasmine accetterei subito, e Al Bano ne sarebbe felicissimo e farebbe il tifo per noi”, ha asserito la showgirl. Che i vertici Rai o Mediaset stiano pensando all’eventualità di ospitare in un solo programma la celebre coppia mamma- figlia? Staremo a vedere!