Romina Power: dal gesto proibito al dolore più grande, le curiosità che non conosci

Romina Power, insieme ad Al Bano Carrisi, ha fatto cantare il mondo intero, ma sei sicura di conoscere proprio tutto sul suo conto? Ecco 5 cose che sicuramente non conosci sul suo conto.

Romina Power è senza dubbio dei colossi del mondo dello spettacolo nostrano. Le sue canzoni, cantante in coppia con l’ex marito Al Bano Carrisi, ancora oggi riscuotono un enorme successo. Tant’è che fino a qualche tempo fa la coppia era ritornata insieme, ma solo sul palco, per esibirsi in tutto il mondo, visto che i loro fedeli sostenitori non li hanno mai dimenticati, nonostante si siano separati da anni.

Sicuramente della sua vita si dispongono numerose curiosità, visto che è stata ed è uno dei personaggi più amati dal pubblico nostrano, ma credi davvero di sapere tutto sul conto della tua beniamina? Per questo motivo vogliamo metterti alla prova, rivelandoti 5 curiosità su Romina Power di cui probabilmente non sei a conoscenza.

5 cose che sicuramente non conosci su Romina Power

Romina Power durante il corso di questi anni è riuscita a conquistare il cuore del pubblico nostrano. Tant’è che ha gioito con lei, quando l’ha vista esibirsi sui palchi di tutto il mondo dopo un lungo periodo di pausa, ed ha pianto con lei quando ha scelto di separarsi con Al Bano Carrisi dopo aver dovuto fare i conti con la sua scomparsa di sua figlia Ylenia.

I due, sulla scomparsa della loro figlia maggiore, hanno idee contrastanti. Il cantante, infatti, ritiene che sua figlia sia volata in cielo troppo presto, mentre la Power è convinta che lei ci sia ancora da qualche parte nel mondo e non vede l’ora di riabbracciarla.

la seconda curiosità su Romina riguarda il suo passato. La cantante, tempo fa, ha dichiarato di aver assunto del LSD insieme a Keith Richards , ma non solo. L’ex moglie di Al Bano ha confidato anche di essersi prestata, questa è la terza curiosità sul suo conto, a partecipare ad una seduta spiritica insieme a Paul McCartney a Roma. Lo avreste mai datto?

I retroscena sul suo passato, però, non finiscono di certo qui. Negli anni 90′ ha deciso di partire per un lungo viaggio in tutto il mondo, realizzato l’opera Cercando mio padre. Romina scelse di compiere questo viaggio per conoscere meglio suo padre, Tyron Power, nota star americana, attraverso gli occhi e i ricordi di chi ha avuto modo di poterlo conoscere, visto che lo ha perso quando era poco più di una bambina.

L’ultima curiosità riguarda il suo presente. Eri a conoscenza che Romina Power vive con tantissimi animali? Ha cani, pesci rossi, galline e uccellini.