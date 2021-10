Capelli lisci: consigli e segreti per averli lucenti e mantenere la piega

Capelli lisci: consigli, astuzie e rimedi infallibili per averli più sani e lucenti in poche mosse, mantenendo la piega più a lungo.

Hai i capelli lisci e li vorresti più morbidi, lucenti e setosi? Non è impossibile! Basta avere alcune accortezze per un risultato impeccabile in poche mosse. Non dovrai spendere una fortuna per avere una capigliatura stupenda. Segui i nostri consigli e non te ne pentirai! Di seguito ti elenchiamo alcuni rimedi pazzeschi che devi assolutamente provare!

Usa shampoo e balsamo senza solfati – Prodotti di questo tipo fanno meno schiuma e non appesantiscono i capelli. Quelli lisci, infatti, si sporcano facilmente alla radice. Il consiglio in più: evita anche i prodotti a base di alcol perché tendono a seccare troppo i capelli. Non usare l’asciugamano in spugna! – Chissà quante volte l’avrai usato per tamponare l’eccesso d’acqua. E’ sbagliato perché si liberano delle microfibre che poi restano intrappolate nei capelli, rendendoli più crespi. Per risolvere il problema, usa un asciugamano in microfibra, evitando di strofinare e accartocciare i capelli. Applica un po’ di aceto – Dopo aver passato una mano di shampoo, sciacqua i capelli con una soluzione composta da una tazza di aceto e una di acqua, lasciando agire per un quarto d’ora. Infine, risciacqua con acqua tiepida, insistendo sulle radici, fino a quando l’odore di aceto non sarà andato via. I tuoi capelli lisci saranno super lucenti! Prova il trucco del rosmarino – Fai così, se vuoi avere una chioma più lucente e setosa. Porta ad ebollizione dell’acqua (l’equivalente di una tazza) e mettici dentro due cucchiaio di rosmarino tritato. Lascia in infusione per 2-3 ore. Trascorso il tempo utile, filtra l’infuso con un colino a maglie strette e usalo per fare un ultimo risciacquo dopo lo shampoo. Il risultato è pazzesco!

Questi sono i rimedi che funzionano davvero per avere capelli lisci e luminosi. Se cerchi invece una soluzione più rapida, puoi distribuire poche gocce di olio di semi di lino sui capelli ancora umidi, insistendo soprattutto sulle punte.

La donne con capelli lisci oltre a quello della lucentezza, hanno un altro desiderio: una piega che duri per ore! Vediamo insieme quali sono le astuzie per riuscirci!

Capelli lisci: consigli utili per far durare di più la piega

La piega fatta dal parrucchiere è sempre un’altra storia! Però quanta fatica a mantenerla bene al rientro a casa. Basta una folata di vento o qualche movimento di troppo per vedere ciuffi svolazzanti. Per non parlare della notte: la vera sfida per mantenere intatta la piega si gioca a letto!

Cosa possiamo fare per non farla rovinare troppo durante la notte? Ecco alcuni consigli, per preservare la piega sui capelli lisci.

LEGGI ANCHE –> Test: quale piega preferisci per i tuoi capelli? Scopri cosa rivela di te il tuo look

Usa una cuffia di seta o raso – Nella quale raccogliere, delicatamente la chioma. Con questo trucco, eviterai che la piega possa prendere delle forme indesiderate durante la notte.

– Nella quale raccogliere, delicatamente la chioma. Con questo trucco, eviterai che la piega possa prendere delle forme indesiderate durante la notte. Metti una federa di seta o raso al cuscino – Per evitare che i capelli diventino elettrici, a causa del continuo sfregamento durante la notte. Evita tassativamente la federa di cotone!

– Per evitare che i capelli diventino elettrici, a causa del continuo sfregamento durante la notte. Evita tassativamente la federa di cotone! Raccogli i capelli in un tourbant di seta – E’ un rimedio infallibile per conservare un liscio perfetto e svegliarsi con una piega ancora intatta al mattino.

– E’ un rimedio infallibile per conservare un liscio perfetto e svegliarsi con una piega ancora intatta al mattino. Prova il metodo ‘ananas’ – Devi fare così: raccogli i capelli sulla parte superiore della testa e, poi, fermarli con un elastico morbido (meglio se in tessuto) facendoli scendere sul davanti e non dalla parte che appoggerai sul cuscino. Al mattino, la tua piega liscissima sarà perfetta, come appena fatta dal parrucchiere. Sarà la tua più grande soddisfazione!

Con questi trucchi, semplici e low cost, potrai ottimizzare la tenuta della tua piega, evitando che i capelli perdano lucentezza e tono. Cosa aspetti allora? Prova subito e non te ne pentirai!