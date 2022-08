Loredana Lecciso: “Vorrei essere nonna” e poi l’augurio che è una frecciatina ad Al Bano

Loredana Lecciso sorprende il pubblico con le sue ultime dichiarazioni: “Vorrei essere nonna”, racconta e lancia la frecciatina ad Albano.

Si appresta a raggiungere una bellissima soglia Loredana Lecciso, che il prossimo 26 agosto compirà i suoi primi 50 anni. Diventata un vero e proprio personaggio televisivo nel periodo del suo boom, è stata una giornalista pubblicista dal 2001, fin quando l’Ordine l’ha criticata e allontanata, per poi reintegrarla in questo ultimo anno.

Il suo periodo in tv in effetti, ha regalato delle perle che sono rimaste impresse nella memoria dei telespettatori. É impossibile dimenticare, durante gli anni Duemila le sue partecipazioni a I raccomandati, Domenica In o Striscia la Notizia, in cui in compagnia della gemella Raffaella, si cimentava nel ruolo di velina con balletti e stacchetti fuori dal comune. Come non ricordare, poi, i famosi litigi in diretta tv con Al Bano.

Una donna che è stata molto discussa e al centro di gossip, insomma, anche per la sua eccentrica personalità, oltre che per essere diventata colei che ha in qualche modo “sostituito” Romina Power. Il popolo italiano, si sa, in fondo è un popolo di romanticoni che hanno difficilmente accettato che la coppia più bella del panorama musicale si fosse sfaldata per sempre. Insomma, Loredana è un vulcano di sorprese e ora, alla soglia dei 50 è pronta a rivelarne di nuove.

“Sogno una famiglia tradizionale”, così la Lecciso lancia l’affondo sul cantante

Tempo di bilanci per la biondissima soubrette, ora tornata a pieno ritmo al suo lavoro di giornalista nella sua amata Puglia. Loredana Lecciso, a pochi giorni dal 50esimo compleanno, è stata intervistata da Novella2000, che è riuscito a carpire qualche aspetto inedito della sua attuale vita.

Al giornale, la compagna di Al Bano ha raccontato di essere emozionata per l’imminente matrimonio della figlia Brigitta, nata dal matrimonio con l’ex marito Fabio Cazzato. La ragazza è impegnata con Yan, un giovane che vive in Kenya e che la suocera apprezza molto. Come ha spiegato la giornalista, il matrimonio civile si svolgerà il prossimo autunno e sarà sicuramente una gioia per la famiglia. Il rito religioso, invece, è previsto per la prossima estate.

“Auguro a mia figlia di avere una vita bella, il più lineare possibile. Una famiglia tradizionale che possa durare il più possibile“, ha dichiarato la Lecciso, lanciando probabilmente una frecciatina relativa al suo rapporto con il cantante salentino. Lui, infatti, non ha mai espresso la volontà di volerla sposare, neppure dopo anni d’amore e figli al seguito. Loredana, in più, ha raccontato del suo desiderio di diventare presto nonna: “Al momento Brigitta non è in attesa, ma mi piacerebbe molto diventare una nonna“, ha affermato aggiungendo che si impegnerebbe nel suo ruolo.

Ma come stanno le cose nella sua vita sentimentale? Lontana da troppi rumors e indiscrezioni, sembra che il rapporto con Al Bano abbia ritrovato una nuova serenità: “C’è grande intesa in tutto, abbiamo anche qualche discussione, come tutte le coppie, ma troviamo sempre il giusto equilibrio“.