Incredibile come ti migliora la vita un semplice tappo di sughero! Lo hai mai usato così?

Con un semplice tappo di sughero possiamo davvero migliorarci la vita: ecco un utilizzo alternativo a cui non avevi ancora pensato.

Quante volte ci sarà capitato di gettare i tappi di sughero dopo aver aperto vino o spumanti. Molti non sanno che invece possono avere nuova vita. Oltre ai lavoretti di riciclo creativo sono anche molto utili per altri utilizzi.

E se è vero che alcuni riescono a realizzare delle vere e proprie piccole opere d’arte artigianale con i tappi di sughero, è anche vero che non tutti ne conoscono i tanti usi che se ne possono fare.

Scopriamo allora perché non dovremmo gettare i tappi di sughero e come possono migliorarci la vita grazie a dei semplici stratagemmi per riciclarli in maniera creativa e intelligente.

Tappo di sughero: scopri a cosa può servirti!

Se anche tu sei un’amante del riciclo creativo di sicuro conoscerai i mille utilizzi dei tappi di sughero, seppur possano sembrare oggetti da gettare, nascondono invece molte potenzialità.

Ma al di là degli utilizzi nel fai da te, i tappi di sughero sono anche molto utili per eliminare i cattivi odori. Forse molti non conoscevano questo uso alternativo di questi oggetti che solitamente vengono gettati nella spazzatura prima del tempo.

In particolare c’è un utilizzo a cui tanti non hanno mai pensato ed è quello di metterli nell’auto. Se vi state chiedendo il perché il motivo è presto spiegato. Mettendo un tappo di sughero in macchina si neutralizzeranno i cattivi odori.

Questo perché come si sa il sughero è in grado di assorbire i cattivi odori e posizionare un tappo nell’abitacolo dell’automobile ci aiuterà ad eliminarli. Per farlo basterà tagliare a metà un tappo di sughero e aggiungere sopra qualche goccia di olio essenziale. Per l’aroma si potrà scegliere quello che più si gradisce.

A questo punto lo mettiamo o nel vano porta oggetti, o dove di solito lasciamo le monetine o anche nelle tasche laterali degli sportelli. Una volta posizionato il tappo di sughero con l’essenza prescelta non resterà che attendere e far sprigionare il gradevole odore dell’essenza che abbiamo messo in tutto l’abitacolo della nostra auto.

In questo modo oltre a far scomparire i cattivi odori, potremo anche avere una macchina profumata.

Importante è però ricordarsi di sostituire questi tappi regolarmente senza lasciar passare troppi giorni altrimenti svanirà l’effetto.

Infine, è bene tenere sempre pulita la propria auto a prescindere da questi trucchi perché altrimenti anche un semplice tappo di sughero, per quanto possa dare una mano, non potrà fare i miracoli.