La tua auto puzza? Ecco il rimedio naturale ed economico che non ti aspettavi

Se la tua auto puzza, niente paura: puoi tranquillamente usare un rimedio economico, naturale a sostenibile. Ecco di cosa si tratta.

La nostra auto non ha sempre un ottimo odore, ammettiamolo. Fermo restando che bisognerebbe periodicamente portarla all’autolavaggio per eliminare il grosso dello sporco, spesso sappiamo che questo sedimenta e resta comunque nascosto da qualche parte.

Spesso sono i sedili ad emanare un cattivo odore, altre volte invece semplicemente sono i tappetini.

In macchina, infatti, entriamo anche con le scarpe sporche sotto la suola e non sempre ci assicuriamo di non portare al suo interno anche immondizia.

E a questo si aggiunge che a volte mangiamo dentro l’auto, quindi possono formarsi briciole e resti di cibo che restano al suo interno anche dopo.

E ancora, peli, capelli, detriti vari possono comunque dare vita a lungo andare ad odori a dir poco sgradevoli.

Niente paura però: a tutto ciò un rimedio. Anche in questo caso ovviamente è così. Se la tua auto puzza, c’è una soluzione infallibile che puoi mettere in pratica.

Ecco cosa puoi usare se la tua auto puzza

C’è una soluzione infallibile che puoi adottare se la tua auto puzza: si tratta di un’ingrediente che hai di sicuro in casa.

Trattasi del caffè. Non tutti sanno che questo riesce a neutralizzare i cattivi odori, se usato nel modo giusto.

Come si fa? Ti basta prendere circa 3 cucchiai di caffè, porti il un sacchetto di tulle (oppure comunque in un contenitore) e lasciarlo all’interno dell’auto per farla profumare. Puoi adottare questo stesso rimedio anche per altre zone coperte dai cattivi odori in casa (oppure ad esempio nel frigorifero quando emana un odore non piacevole).

Ci sono anche delle valide alternative al caffè. Una ad esempio è il bicarbonato, utilissimo soprattutto se nell’auto c’è puzza di umidità.

Come usarlo? Basta semplicemente metterne un po’ in una ciotola e lasciarla sui tappetini oppure sul cruscotto per tutta la notte.

Inoltre esistono delle palline di legno profumate che possiamo usare per rimuovere i cattivi odori: le possiamo trovare già pronte, oppure realizzare in casa, usando le essenze che abbiamo ed il cui odore ci piace.

E ancora, se hai dei sacchettini di cotone che usi per profumare gli armadi, sappi che assolveranno tranquillamente al loro compito anche in auto.

Se non li hai, li puoi ricreare comodamente ovunque sei. Come? Prendi un sacchetto che hai vuoto, oppure realizzalo prendendo una stoffa qualsiasi e cucendo tre lati (tranne quello superiore). Inserisci al suo interno della lavanda, oppure qualsiasi altra sostanza profumata che ti piace.

Se poi vivi in una zona in cui fa ancora caldo, ecco un rimedio infallibile per rinfrescare l’auto e risparmiare al contempo sui consumi.

In ogni caso, questo è un metodo infallibile per rimuovere i cattivi odori a costo praticamente zero.