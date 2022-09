Allarme capelli: ti diventano verdi a contatto con questa acqua, donne disperate. Come rimediare

I tuoi capelli sono diventati verdi? Non preoccuparti! Scopriamo insieme cosa fare e come prevenire questo problema.

A volte può succedere che i proprio capelli diventino verdi. Ma per quale motivo? Innanzitutto, ti diciamo che solitamente questo accade ai capelli biondi. La chioma tende ad assumere un colore verdastro a causa dell’acqua. In particolar modo quella della piscina. Ma non è colpa del colore, come molti credono, bensì del rame e degli altri metalli duri presenti nell’acqua.

Questi ultimi sono presenti in diverse tipologie di acqua, da quella del rubinetto all’acqua del pozzo. Quando il cloro viene introdotto nell’acqua della piscina come agente pulente, non fa altro che ossidare i metalli duri. I capelli, essendo naturalmente porosi assumono così una tonalità verdastra.

Come eliminare e prevenire i capelli verdi

A questo punto c’è da chiedersi… Perché i capelli biondi sono più propensi a diventare verdi? La causa è da ricercarsi nella loro tonalità chiara e, ovviamente lo schiarimento dei capelli può aumentare la porosità, rendendoli ancora più suscettibili. I capelli castani, neri e rossi sono altrettanto esposti al rame e al cloro delle piscine, ma non mostrano la colorazione in modo così evidente come le bionde.

Ma a prescindere dal colore dei capelli, se si hanno dei riflessi, le ciocche schiarite possono essere colpite, quindi è importante prendere le stesse precauzioni delle bionde quando si tratta di nuotare. Per prevenire i capelli verdi, vogliamo regalarti alcuni consigli:

Bagna i capelli prima di entrare in piscina: il rame e il cloro non si attaccheranno così saldamente ai capelli se entrerai con i capelli bagnati.

prima di entrare in piscina: il rame e il cloro non si attaccheranno così saldamente ai capelli se entrerai con i capelli bagnati. Applica un balsamo prima di entrare in piscina. In questo modo l’acqua non si attaccherà facilmente ai capelli.

prima di entrare in piscina. In questo modo l’acqua non si attaccherà facilmente ai capelli. Lava la chioma con lo shampoo subito dopo essere uscita dalla piscina e il gioco è fatto.

Chiarito ciò, a questo punto vediamo come si eliminano i capelli verdi. Ci sono diversi prodotti che possono essere acquistati per eliminare il verde, ma vogliamo svelarti alcuni rimedi casalinghi che utilizzano ingredienti che probabilmente hai già in casa.

Bicarbonato di sodio

Utilizzando da un quarto a una mezza tazza di bicarbonato di sodio (a seconda della quantità di verde presente nei capelli), crea una pasta con bicarbonato e acqua. Ricopri le aree verdi e procedi massaggiando le ciocche. A questo punto risciacqua, prosegui con lo shampoo e con il balsamo.

Succo di limone

L’uso del succo di limone potrebbe risultare familiare, anche se forse lo hai usato come metodo naturale per schiarire i capelli biondi al sole. Per eliminare il verde della piscina, satura accuratamente i capelli con succo di limone (può essere sia fresco o in bottiglia). Lascia riposare per alcuni minuti prima di risciacquare, lavare in profondità. Attenzione però, il succo di limone può privare i capelli degli oli naturali, rendendoli fragili. Quindi, se scegli questa opzione, assicurati di fare un trattamento profondo.

Succo di pomodoro

Impregna al meglio i capelli con il succo di pomodoro, poi lasciatelo in posa per 5-10 minuti. In alternativa puoi ricorrere al ketchup. Dopo averli ricoperti, dovrai avvolgere i capelli nella carta stagnola o in una cuffia da bagno e lasciarli riposare sulla testa per circa 30 minuti. fatto ciò, procedi con il lavaggio della chioma.