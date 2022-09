Abbina il verde nei tuoi look in questo modo, per seguire le tendenze dell’autunno!

Per seguire le tendenze dell’autunno, il verde dovrà essere il colore principale dei tuoi look! Ma come indossarlo? Come realizzare degli outfit perfetti utilizzando questo colore? Scopriamo tutti i dettagli di stile qui su CheDonna!

La moda autunno/inverno prossima sarà diversa da quelle passate, perché sarà coloratissima! Le tonalità in voga sono tante e tutte vivaci! Ma proprio per questo motivo, scegliere il colore giusto per noi non è semplicissimo, e neanche realizzare outfit di tendenza, se non sappiamo da dove iniziare! Nessun problema! Oggi in questa guida di stile targata CheDonna stiamo per scoprire come realizzare gli outfit più in linea con le tendenze dell’autunno utilizzando il colore del momento, il verde!

Siamo solite pensare che in autunno e in inverno i colori da utilizzare nei nostri look debbano essere necessariamente scuri. Infatti vestiamo di nero, blu scuro, marrone o grigio, come se le temperature influenzino il nostro stile!

Da adesso tutto cambia, perché le tendenze in fatto di fashion si sono pronunciate, e hanno proclamato una moda colorata e vivace soprattutto in autunno e inverno.

Via al nero e diamo il benvenuto ai colori! Uno in particolare non dovrà mancare nei nostri look. Quale? Il verde!

Il verde è il colore dell’autunno 2022! Realizza il tuo look super trendy con questa nuance!

Quando parliamo di colore nel fashion non dobbiamo pensare ad una determinata gradazione, ma di tutta la scala! Ad esempio, per le prossime stagioni sarà di tendenza il verde, e nello specifico tutte le gradazioni che comprendono questo colore! Partendo dal verde acido, al verde militare, fino ad arrivare al verde smeraldo e all’ottanio! L’importante è trovare la tonalità che più ci piace e indossarla nei nostri look!

Come realizzare look trendy perfetti per l’autunno con il colore verde?

abbina colori forti: il verde smeraldo si può abbinare con dei colori molto forti, come il fucsia, l’arancione o il giallo. Quindi se volte realizzare un look vivace abbinate due colori forti. Attenzione! Scegliete sempre capi a tinta unita per iniziare. Evitate le fantasie! In questo modo eviterete anche gli errori di stile!

il verde smeraldo si può abbinare con dei colori molto forti, come il fucsia, l’arancione o il giallo. Quindi se volte realizzare un look vivace abbinate due colori forti. Attenzione! Scegliete sempre capi a tinta unita per iniziare. Evitate le fantasie! In questo modo eviterete anche gli errori di stile! pantaloni verdi e maglia basica: a volte realizzare un look basico scegliendo solo il pantalone particolare è un buon modo per creare outfit al top! Possiamo ad esempio indossare una t-shirt bianca, scarpe da ginnastica bianche e pantalone cargo largo color verde militare! In linea con le tendenze del momento!

a volte realizzare un look basico scegliendo solo il pantalone particolare è un buon modo per creare outfit al top! Possiamo ad esempio indossare una t-shirt bianca, scarpe da ginnastica bianche e pantalone cargo largo color verde militare! In linea con le tendenze del momento! giacca colorata: ultimo, ma non per importanza, è il look composto da maglia, jeans e giacca verde! Scegliere solo la giacca colorata ci permette di utilizzare i colori moda senza snaturare il nostro stile! A proposito, Look over 40 in ufficio: ecco cosa indossare per essere sempre chic!

Adesso che conosciamo i segreti di stile non ci resta che realizzare il vostro look autunnale! Sarete divine!