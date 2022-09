Mai mettere la carta igienica nel water, corri gravi rischi e non te ne accorgi

Ecco perché è importante non mettere la carta igienica nel water, in questo modo si possono correre gravi rischi.

Gesti che possono sembrarci a volte banali si rivelano invece dannosi per la nostra salute. Quando siamo fuori casa e abbiamo esigenza di andare in bagno sarebbe opportuno cercare di non appoggiarsi alla tavoletta dove centinaia di persone hanno espletato i propri bisogni.

Molti però, per ovviare a tale problema, pensano di rivestire il water con la carta igienica e di sedersi sulla tazza così da poter espletare i propri bisogni in pace e senza dover fare gli equilibristi.

Peccato che quella di posizionare la carta igienica sul water sia però un’abitudine del tutto sbagliata, e assolutamente da evitare se non si vuole incorrere in un’infezione. Scopriamo il motivo.

Ecco perché non bisogna mettere la carta igienica nel water

Sarà capitato a tutti di dover usufruire di un bagno pubblico almeno una volta nella vita. E seppur all’apparenza una toilette possa sembrarci pulita questo non deve trarci in inganno, infatti, nei bagni pubblici girano milioni di germi e batteri. Non solo, anche il nostro bagno di casa non è un luogo completamente igienico, ecco perché non si dovrebbe mai usare il cellulare in questo luogo della casa.

Per questo è importante, per non incorrere in infezioni virali o batteriche, rispettare alcune semplici regole di base per utilizzare il bagno pubblico senza mettere a rischio la propria salute.

In particolare molti hanno un’abitudine del tutto sbagliata, ovvero quella di ricoprire la tazza con la carta igienica prima di sedersi sulla seggetta.

Se all’apparenza questo gesto può apparire corretto e ci lascia pensare che in questo modo siamo riparati da eventuali germi presenti sul water così non è. Appoggiandoci infatti sulla carta igienica mettiamo ancora più a rischio la nostra salute.

Il motivo sta nel fatto che la carta igienica nel bagno pubblico è ancora più sporca del water stesso a meno che essa non sia posizionata all’interno di contenitori in plastica o metallo e quindi riparata da eventuali schizzi dello sciacquone.

I germi infatti sgorgano dal water, alla tavoletta diffondendosi nell’aria e contaminando ogni oggetto che si trova nei paraggi proprio come il rotolo di carta igienica.

La barriera di cellulosa che dunque noi mettiamo sul water, prima di sederci, altro non è che un altro oggetto ancora più contaminato della tazza stessa, infatti, essendo di tale materiale è più portata ad assorbire tutto quello che c’è intorno tra cui germi, virus e batteri.

Una soluzione, per non incorrere in tale situazione, è quella di portarsi dei copriwater da casa o un rotolo di carta igienica personale, altrimenti metterci i propri fazzoletti. Attuando questa strategia allora ci si può sedere anche sulla tazza.

Molti forse non sanno che se il copri water rimane alzato quando si tira l’acqua dello scarico si solleveranno nell’aria germi e batteri fecali che ricadranno inevitabilmente anche sulla carta igienica che probabilmente è lì a disposizione dell’utenza, senza essere protetta.

Ecco perché è quindi consigliabile chiudere il copri water prima di scaricare. Una buona abitudine che potremmo tenere anche a casa per evitare che i germi volino nell’aria e ricadano sugli oggetti del gabinetto.