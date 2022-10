GF Vip, Signorini pronto a una svolta: da adesso cambia tutto

Il Grande Fratello Vip è pronto ancora una volta a stupire il pubblico, Signorini è vicino alla svolta che farà cambiare tutto: di che si tratta.

Non si può negare che ormai il GF Vip sia entrato di diritto nella vita degli italiani. Che piaccia o no, il programma è tra gli appuntamenti più lunghi dell’anno (con una durata che mira ai 7 mesi continuativi) e coinvolge anche tutto il resto del palinsesto. Delle questioni che si aprono all’interno della casa più spiata d’Italia si continua a parlare negli altri programmi della rete, che approfondiscono con ospiti e interviste.

Emblematici i casi di Marco Bellavia o Pamela Prati, le cui ripercussioni si affrontano in talk show come Verissimo. Quel che è certo è che Alfonso Signorini è riuscito anche quest’anno a creare il giusto pacchetto di curiosità ed emozioni, che tengono incollati i telespettatori allo schermo. Come negli anni precedenti, anche in quest’edizione ben due serate alla settimana sono state dedicate alla puntata, sempre molto seguita e commentatissima sui social.

E se al momento il GF Vip 7 va in onda il lunedì e il giovedì, pare però che una svolta imprevista sia in arrivo: il padrone di casa dovrà adattarsi ad un nuovo cambiamento e così anche il pubblico a casa. Tra colpi di scena e vicende sempre più intricate, ci sarà da digerire una notizia forse non proprio piacevole.

Doppio appuntamento col GF Vip sospeso: il motivo della scelta

Nelle ultime ore un’indiscrezione lascia presagire un cambiamento di programmazione che il pubblico a casa non si aspettava proprio adesso. Secondo quanto spifferato da Novella2000, il Grande Fratello Vip potrebbe momentaneamente dire addio al doppio appuntamento settimanale. Da ciò che si legge nel magazine, i telespettatori dovranno adattarsi alla novità, ossia alla sospensione della puntata del giovedì.

Ma a cosa è dovuta questa scelta? Sicuramente non ai riscontri di share. Il prime-time di Canale 5 infatti, pronto a sorprendere con i nuovi prossimi ingressi nella casa, nelle ultime settimane si è difeso alternando tra vittorie e sconfitte, conquistandosi tuttavia dei risultati tutt’altro che negativi. Il cambiamento di rotta in realtà, sarebbe dovuto ad un motivo differente, ossia l’inizio dei Mondiali di Calcio in Qatar 2022. Nonostante la rete che trasmetterà le competizioni sportive sarà la Rai e, oltretutto, l’Italia non parteciperà alle partite, pare che Mediaset abbia deciso comunque di non correre rischi e disertare la sfida.

La Coppa del Mondo FIFA 2022 partirà il prossimo 20 novembre per concludersi il 18 dicembre 2022. Se così dovessero andare le cose, dunque, non resta che chiedersi se i vipponi torneranno a tenere compagnia anche di giovedì a ridosso di Natale. Ancora nessuna notizia ufficiale è giunta dalla produzione, ma se il calcio resta un osso duro con cui entrare in concorrenza, non si sa quale reazione potrebbe generare la scelta nei fan. Rivolta in arrivo?