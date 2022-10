GF Vip 7, l’ex vippona pronta a tornare in casa: dopo il gesto plateale si contraddice?

Nuovo colpo di scena al GF Vip 7, Alfonso Signorini vuole far tornare l’ex vippona: proprio lei aveva fatto un gesto plateale contro il reality show, ora si contraddice?

Non c’è giornata che passi senza un nuovo colpo di scena in questo Grande Fratello Vip 7. A contribuire al trambusto all’interno della casa sicuramente i più recenti casi che hanno modificato irrimediabilmente le dinamiche. Uno su tutti, l’affaire Marco Bellavia, a seguito del quale Alfonso Signorini ha perso due dei volti su cui aveva puntato fin dal principio: Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci.

La scia di quanto accaduto ha continuato a manifestarsi con l’ultima eliminazione da parte del televoto, quella di Gegia, anche lei molto coinvolta in atteggiamenti non graditi dal pubblico. Ma non è tutto, perché la situazione diventa potenzialmente critica anche per un altro vippone di spicco. Amaurys Perez è stato beccato (per la seconda volta) durante il live intento a pronunciare una bestemmia, motivo per cui il conduttore si è trovato costretto ad annunciare analisi in merito.

Insomma, nel giro di breve tempo hanno varcato la porta rossa in uscita più concorrenti di quanto previsto. Motivo per cui, il direttore di Chi sarebbe già pronto a tirare fuori dei nuovi assi dalla manica, con il nuovo ingresso di altri inaspettati vipponi. I nomi emersi dalle ultime indiscrezioni sarebbero quelli di Umberto Smaila, Patrizia De Blanck, l’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella, l’ex liason di Spinalbese, Helena Prestes e l’ex compagno di Pamela Prati, Max Bertolani. Insieme a loro, però, anche un’ex gieffina che nessuno avrebbe immaginato.

Dayane Mello in trattative col GF Vip, qualche tempo fa la dichiarazione che spiazzò

Bellissima, irriverente e piena di carattere, Dayane Mello è sicuramente uno dei volti più amati del web e dello spettacolo. Dopo il debutto di alcuni anni fa a Ballando con le Stelle, la modella brasiliana dal fascino smisurato si è lanciata in una serie di partecipazioni ai reality show italiani. Passando dall’Isola dei Famosi a Pechino Express, fino ad arrivare al Grande Fratello Vip, edizione 2020, Dayane ha arricchito questi programmi con la sua presenza.

Anche nello scorso anno è stata molto vicina al GF Vip, facendo spesso da commentatrice durante il GF Vip Party. Poi, qualche tempo fa la dichiarazione che spiazzò il web, in cui scrisse di suo pugno di aver deciso di voler prendere le distanze da tutti i reality show. La modella spiegò di essere stata in cura per diverso tempo dallo psicologo e di non voler più avvicinarsi agli “esperimenti sociali” come quelli della casa. Nelle ultime ore, però, pare proprio che una nuova trattativa la stia tentando.

Come riportato da Casa Pipol, la Mello si sarebbe trovata insieme a Soleil Sorge su un treno Milano-Roma, quando ha ricevuto una chiamata da Alfonso Signorini. Il direttore di Chi, a quanto pare, era impegnatissimo in una conversazione con l’ex gieffina, che riguarderebbe proprio il suo possibile rientro nella casa più spiata d’Italia. Nessun commento per adesso è giunto dalla diretta interessata, che tuttavia, se così andassero le cose, si contraddirebbe rispetto alle sue recenti volontà.