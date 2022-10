Ami le ciglia folte? Questa astuzia quadruplica il loro volume in un attimo

Desideri delle ciglia folte senza ricorrere a tecniche dannose per la salute? C’è un trucco di bellezza che è anche un toccasana per il tuo benessere!

La bellezza a portata di mano è il nostro motto, se non è pratico e funzionale non ci piace! Prendersi cura di sé è una coccola, un gesto d’amore, ma significa anche avere consapevolezza che valorizzarsi è fonte di benessere. Non si tratta di tirare in ballo ossessioni per l’estetica, né tantomeno vizi e capricci, ma tutt’altro. Perché il rimedio che stiamo per svelarti è assolutamente naturale, e non ne potrai più fare a meno.

Ricorda che la cura di sé stessi inizia con piccoli gesti, alcuni di questi sono davvero sconvolgenti: rivoluzionano il modo in cui ti rapporti con il mondo! Questo perché iniziamo subito a dirti che non dovrai compiere né gesti faticosi, né mettere in atto qualcosa che pregiudica la salute.

I nostri suggerimenti cercano sempre di indirizzare le nostre fedeli lettrici a raggiungere in maniera sana e funzionale gli obiettivi predisposti. Quindi, non perdere tempo, ed inizia a metterti al primo posto.

Avere priorità non è egoismo, ma un atto di verità rispetto a quello che si è sempre sostenuto. Hai figli? Non puoi andare dall’estetista, o ancora hai le faccende domestiche da fare e insieme al lavoro non riesci a fare tutto? Sei una mamma ingrata!

La società dovrebbe riconoscere che queste convinzioni sono sbagliate perché prima di essere una madre, una lavoratrice, e tutto quello che concerne il ruolo, si è una persona con esigenze come tutte le altre!

Che le donne siano supereroine non ci sono dubbi, ma anche per noi è necessario fare una pausa dallo stress, e compiere dei gesti per il proprio benessere. Ecco come puoi rendere le ciglia folte senza pregiudicare te stessa in nessun modo.

Ribadiamo che ti proponiamo solo soluzione valide e che ti permettono di essere al 100% delle energie e della bellezza.

Ciglia folte per una superdonna che non teme niente!

Il rimedio naturale che ti stiamo per presentare oltre ad essere un toccasana di benessere, è anche la giusta risposta a questa crisi economica incombente. Fare dei trattamenti in un centro estetico diventa molto difficile visti i tempi che corrono. Per cui puoi risolvere la situazione, imparando dei gesti facili, economici e che non fanno alcun danno né alla tua salute né a quella del prossimo.

La seduzione e la valorizzazione di sé possono avvenire solo se assumi le consapevolezze sopra indicate. Adesso è però arrivato il momenti di svelarti i segreti di bellezza che ti renderanno una donna forte, consapevole e sexy.

Per prima cosa le ciglia vanno nutrite ed idratate a modo. Quindi, la tua alimentazione ed idratazione deve essere impeccabile, altrimenti questi trucchetti non possono essere ancora più potenti.

Allora, se bevi tanta acqua e mangi bene, mettere in atto queste soluzioni sarà soddisfacente. Puoi preparare una miscela naturale che non ti recherà alcun danno, è senza siliconi, parabeni, sostanze chimiche o tossiche. Ti basta prendere un cucchiaino di olio di ricino che ricco di omega-6 è la principale fonte di allungamento delle ciglia.

Diciamo che non avrai bisogno di trattamenti estetici costosi per avere le extension alle ciglia. L’olio di ricino va aggiunto all’olio di cocco che invece ha la vitamina-E, è l’anti-age perfetto. Va bene la stessa quantità. Infine, l’ultimo ingrediente è l‘olio di mandorle che previene la caduta delle ciglia.

Applicalo la sera prima di andare a dormire, e vedrai che risultato. Ma non finisce qui, perché se vuoi anche aumentare il volume ti basta compiere un piccolo gesto: quando trucchi gli occhi, prima di mettere il mascara, metti una spolverata di cipria con un pennellino, et voilà sarai magica!